‫تعيين أليكس ستيل رئيسا لمنصة أم بلاتفورم التابعة لغروب أم في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وتعيين سيباستيان موسمان نائبا لرئيس الشركة في المنطقة

نيويورك، 19 كانون الأول/ديسمبر، 2016 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة غروب أم GroupM، مجموعة إدارة استثمارات وسائط الإعلام التابعة لشركة دبليو بي بي، اليوم عن تعيين قيادة لشركة أم بلاتفورم في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ومنصة أم بلاتفورم التي أطلقت حديثا هي جناح من التقنيات المتقدمة تتكون من تطبيقات التخطيط المرنة لوسائل الإعلام وتحليلات البيانات والخدمات الرقمية لتحسين استخدام المعلنين لبصائر تعريف الجمهور من مئات مصادر البيانات للتواصل مع المستهلكين عبر جميع وسائل الإعلام. أم بلاتفورم توفر تحليلات البيانات والخدمات الرقمية بما في ذلك عمليات وبرامج البحث والوسائل الاجتماعية والجوالة والرقمية في هيكلية بيانات وتقنية مفتوحة وشفافة بالكامل. وتم تعيين أليكس ستيل، الذي كان في الفترة الأخيرة كبير المسؤولين التجاريين العالميين لغلوبال أم كونيكت، رئيسا لأم بلاتفورم في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وسيباستيان موسمان نائبا للرئيس لأم بلاتفورم في المنطقة ذاتها.

صورة فوتوغرافية – http://mma.prnewswire.com/media/450420/GroupM_Alex_Stil.jpg

شعار – http://photos.prnewswire.com/prnh/20151103/283547LOGO

ولدى ستيل خبرة واسعة من العمل مع العملاء العالميين بما في ذلك شركة يونيليفر، كي بي أن، مونستر دوت كوم، أي أن جي، وديل، وكوداك. وبصفته المسؤول التنفيذي التجاري لغروب أم كونيكت، فقد لعب سايل دورا هاما في دعم وكالات غروب أم في إدارة وسائل الإعلام في الوقت الحقيقي. وقد بدأ ستيل حياته المهنية في غروب أم في العام 2008 كمسؤول تنفيذي للعمليات لشركة ميندشير في هولندا، ثم ترأس القسم الرقمي لميندشير في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ودخل ستيل شركة غروب أم حين استحوذت دبليو بي بي على شركة ريديون، وهي أول شركة إعلامية إنترنتية في أوروبا في العام 2007. وكان ستيل الرئيس التنفيذي المشارك والمؤسس المشارك لريديون مع موسمان.

وقال برايان غليسون، المدير التنفيذي لأم بلاتفورم: “أليكس هو أكثر المبدعين الرقميين إنجازا في أوروبا ومنذ انضمامه إلى غروب أم عزز بشكل كبير معرفة مجموعتنا ومعلوماتنا في وسائل الإعلام في الوقت الحقيقي بينما تعامل أيضا مباشرة مع كبار عملائنا وعمل مع وكالات غروب أم لتجميع تقنيات متقدمة واستراتيجيات البيانات. ومع إطلاق جناح أم بلاتفورم التكنولوجي في أوروبا، فإن معرفة أليكس وخبرة العملاء لديه ستلهم فرقنا وعملاءنا التي تركز كلها على تحويل استراتيجيات وسائل إعلامهم من أجل الوصول إلى عهد الوقت الحقيقي.”

وبصفته الرئيس العالمي للعمليات في غروب أم كونيكت، أشرف موسمان على تطوير استراتيجية عالمية متماسكة لوسائل الإعلام البرنامجي، الاستحواذات الشركاتية وحضانة التكنولوجيات والخدمات الجديدة لدعم وكالات غروب أم. ومنذ الاستحواذ على ريديون، تقلد موسمان عددا من المناصب القيادية في غروب أم بما في ذلك كبير مسؤول العمليات في غروب أم هولندا والرئيس التنفيذي لشركة غروب أم إنترآكشن، وهي في هولندا كذلك.

وقال دومينيك غرينجر، الرئيس التنفيذي لغروب أم لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “وفي عدد من الأدوار القيادية العملياتية في أوروبا، جمع سيباستيان الخبرة والمعرفة بالسوق اللازمة لأن تكون أم بلاتفورم هي الحل الذي لا يضاهيه مثيل للعملاء في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والعمل مع مختلف الشركاء المحليين لوسائل الإعلام، وباعة التكنولوجيا وغيرها من العوامل الفريدة للسوق. نشرنا لمنصة أم بلاتفورم سيكون سريعا، وأليكس وسيباستيان يتميزان بالشغف والطاقة لضمان التنفيذ الذي لا شائبة فيه لصالح وكالاتنا وعملائها في العديد من الأسواق.”

نبذة عن غروب أم

غروب أم هي مجموعة استثمار إدارة وسائل الإعلام وهي بمثابة الشركة الأم لوكالات إعلام دبليو بي بي بما في ذلك ميندشير، أم إي سي، ميديا كوم، ماكسوس، إسنس وأم/سكس، فضلا عن منصة الإعلام البرامجي، زاكسيس، وهي كلها تعتبر عمليات عالمية تحظى بمواقع سوق رائدة. مهمة غروب أم الرئيسية هي تعزيز أداء وكالات دبليو بي بي بقيامها بدور قيادي ودور المتعاون في التجارة وخلق المحتوى والرياضة والتطوير الرقمي والمالي والملكية. وتركيز غروب أم يتمثل في توفير ميزة لا مثيل لها في السوق لعملائها والمساهمين والمواطنين، وهي تعمل بصورة متزايدة لمصلحة العملاء مع مجموعة استثمارات البيانات التابعة لدبليو بي بي، كانتار. ومعا، تمثل غروب أم وكانتار أكثر من 50% من عائدات دبليو بي بي البالغة 20 مليار دولار سنويا.

تعرف على المزيد عن غروب أم على www.groupm.com.

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