‫فوز شركة CTM360 البحرينية بجائزة المبتكرين “Innovator Award” ووضعها ضمن قائمة أفضل 100 شركة حديثة الإنشاء في Forbes Middle East Innovator Awards

المنامة، البحرين، 25 أكتوبر 2017 /PRNewswire/ —

حصلت شركة CTM360 -وهي شركة الأمن على شبكة الانترنت حديثة الإنشاء في البحرين- على جائزة المبتكرين في حفل جوائز فوربس للمبتكرين في الشرق الأوسط الذي أُقيم في فندق الأوبروي بدبي في الأول من أكتوبر 2017. كما أُدرجت الشركة أيضاً في قائمة فوربس لأفضل 100 شركة حديثة الإنشاء في العالم العربي – كواحدة من ثلاث شركات فقط أُدرجت أسماؤهم من دولة البحرين، وذلك في إطار التقدير لنجاح الشركة.

(الصورة: http://mma.prnewswire.com/media/590247/CTM360_Forbes_Innovator_Award.jpg )

و قد أظهرت CTM360 سرعة مستمرة وابتكاراً في تطوير مجموعة خدماتها وتحسينها في مجال الأمن على شبكة الانترنت كواحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال في المنطقة. تتصدى شركة CTM360 لجميع أشكال التهديدات التي تظهر في الفضاء الإلكتروني من خلال منصة سحابية دون الحاجة لتركيب أي أجهزة أو التعامل مع البنية التحتية للشركات أو الحصول على معلومات مُسبقة منها.

وفي تصريح له قال ميرزا أسرار بيك مؤسس شركة CTM360 ومديرها التنفيذي: “أساس نجاحنا هو تقديم القيمة الحقيقية لكل عضو دون تلاعب. لقد أقيمت CTM360 على ثلاثة مباديء: السرعة والابتكار والعزم مما يجعل فريقنا مستعداً للتعامل مع كل الأعضاء. كما يستطيع فريق CTM360 الانتشار “كمنظومة على رقاقة” (SOC) خارجية على شبكة الإنترنت دون الحاجة إلى دراسة البنية التحتية للشركات أو تصميمها. ترتكز شركتنا على نظام قائم على النتائج، وإنجازاتنا في مطاردة التهديدات والقضاء عليها على شبكة الإنترنت هي ما يعطي CTM360 تقديراً واسع النطاق. و نحن سعداء بالإنجاز في فوربس”.

وأضاف ميرزا قائلاً “هدفنا هو نشر الوعي لتشكيل إدراك العالم العربي للأمن على شبكة الانترنت. لدينا الموهبة الكافية والقيادة والرغبة للدفع بمسألة الابتكار التكنولوجي محلياً”.

ولأنها خدمة مستمرة معتمدة على الاشتراكات، تسمح CTM360 للشركات بإدارة التهديدات الإلكترونية خارج نطاق المؤسسات. هذا البعد اللامركزي يعني أن الشركة تستطيع أن تعالج التهديدات الإلكترونية على مقياس عالمي في أي مجال وفي أي مكان.

“ترتبط كل من إدارة الحوادث وإدارة المخاطر الرقمية وغيرها من البوابات الأخري لدينا بهيكل تكنولوجي قوي يجمعها معاً لتوفير خدمة واحدة انسيابية. ومن المحفزات الأساسية التي دفعت بشركة CTM360 نحو النمو بصورة سريعة رغبتنا في تأسيس خدمة راقية على المستوى العالمي. تتربع شركتنا حصراً في مجال الأمن على شبكة الانترنت ولدينا العزم أن نصبح الوجهة الشاملة الخاصة بالأمن على شبكة الانترنت لكل المؤسسات في كل المجالات وفي أي مكان” حسب ما صرح به أرسلان إقبال مدير النمو والتخطيط.

لقد كان الربع الحالي من هذا العام استثنائياً بالنسبة لشركة CTM360، حيث نالت الشركة التقدير ليس من فوربس فحسب، بل منحتها بجائزة ريد هيرينج أسيا (مانيللا) و جائزة أفضل مزود لخدمات الكشف المُدار والاستجابة من مجلة المستشار الامني.

نبذة عن شركة ®CTM360

تقدم شركة ®CMT360 خدمة عن طريق الاشتراك على مدار الساعة طوال العام لإدارة الأمن على شبكة الانترنت وكشف التهديدات الإلكترونية والتعامل معها. وتتخصص الشركة الكائنة في مملكة البحرين في الدفاع الهجومي وهي منهجية تسعى لمعالجة أي خطر من بدايته والقضاء عليه، وتهدف إلى تقوية الوضع الأمني للعضو المشترك عن طريق تقليص فرص استهدافه في الفضاء الإلكتروني. تخدم CTM360 حالياً 25 بنك من قائمة أفضل 50 بنك عبر مجلس التعاون لدول الخليج العربي كما تخدم أيضاً مؤسسات في قطاع البترول والغاز والعناية بالصحة وصناديق الثروة السيادية والطيران وغيرهم.

تحتفظ CTM360 بريادتها كمزود خدمات الكشف والاستجابة في الفضاء الإلكتروني والمجال الرقمي بما تقدمه من خدمة رقمية مُدمجة في السحابة الحاسوبية. ومن الإحصائيات الجديرة بالذكر أن أكثر من 60,000 حادثة قد تم معالجتها و4.5 بليون حساباً مهكراًً قد تم تدوينه و30,000 من الأصول الرقمية قد وضعت في القوائم و300 مديراً تنفيذياً قد تم حمايته. CTM360 متخصصة في مطاردة التهديدات ومعالجتها في الفضاء الإلكتروني وإدارة الأخطار الرقمية والتهديدات الامنية على الانترنت وحماية الماركات المسجلة المتعاونة و الشديدة الأهمية ومواجهة الجرائم الإلكتروني وأكثر. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني http://www.ctm360.com

مرام العرادي- مديرة التسويق

marketing@ctm360.com

973-77-360-360

المصدر: CTM360