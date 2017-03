Alcatel lance l’A5 LED, premier smartphone interactif recouvert de DEL dans le monde

Une promesse de moments éblouissants pour les amateurs jeunes et énergiques de divertissements

BARCELONE, Espagne, 27 février 2017 /PRNewswire/– Alcatel a annoncé aujourd’hui le lancement de l’Alcatel A5 LED au Congrès mondial de la téléphonie mobile. Premier smartphone interactif revêtu de DEL dans le monde, l’A5 LED promet sur enjoy.now d’Alcatel des innovations pour les jeunes consommateurs énergiques.

« Avec l’A5 LED, Alcatel apporte de nouvelles fonctionnalités amusantes, comme les notifications qui s’enluminent ou les thèmes et motifs que vous créez vous-même sur sa couverture unique en DEL. Votre expérience multimédia est renforcée et vous pouvez prendre et partager vos selfies de multiples façons, ce qui est idéal pour ceux qui veulent avant tout s’amuser et faire briller leur personnalité », a commenté William Dowie, directeur de la gestion du portefeuille chez Alcatel.

Démarquez-vous de la foule

Offrant une expérience interactive unique que vous trouverez seulement dans l’A5, Alcatel vous laisse décider de la façon avec laquelle vous voulez montrer la personnalité de votre téléphone intelligent grâce à un affichage d’une éblouissante gamme de lumière DEL :

Illuminez vos notifications avec des éclairages différents selon l’importance des appels reçus, les messages, les alarmes et les alertes de médias sociaux.

Illuminez votre vie avec Color Catcher 2.0 en créant des motifs et thèmes uniques de DEL sur votre couverture pour un look différent chaque jour.

Illuminez votre imagination en attirant le regard vers des effets personnalisés de lumière.

Illuminez votre musique, avec des spectacles de lumière qui se déplacent au rythme de vos mélodies d’une simple secousse de l’appareil.

Performance solide et plaisir des fonctionnalités des selfies

L’A5 LED vous offre également une expérience multimédia splendide. Grâce à sa connectivité LTE 4 G rapide et son processeur octacœur, il vous assure un chargement sans à-coups de photos, films et jeux sur le grand affichage HD de 5,2 pouces.

L’ Alcatel A5 LED possède une caméra avant de 5 Mpx avec un flash pour des selfies plus brillants même en lumière faible. Il est disponible avec les logiciels FaceBeauty pour des images impeccables et FaceShow qui vous permet de transformer vos selfies en clips vidéos personnalisés pour plus de bonheur. Il existe également une caméra arrière de 8 Mpx avec flash en tonalité double. En outre, vous pouvez apprécier un mode privé où une connexion différente protège vos photos et applications cachées.

L’Alcatel A5 LED tient confortablement dans la main grâce à son dessin ergonomique qui se prévaut d’un profil ultramince et de bords arrondis.

Pour davantage d’informations sur l’A5 LED, veuillez visiter http://www.alcatel-mobile.com/ .

