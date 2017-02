CHINT ouvre sa première usine égyptienne spécialisée dans la fabrication d’appareillages électriques à basse tension

– CHINT va exploiter conjointement la nouvelle usine avec la compagnie électrique Egyptian German Electrical Manufacturing Co. (EGEMAC).

– CHINT est considérée comme la plus grande compagnie électrique industrielle chinoise en termes de volume des ventes et de production, tandis qu’EGEMAC est réputée pour sa solide clientèle et les activités complètes qu’elle mène dans le monde entier.

LE CAIRE, 21 février 2017 /PRNewswire/ — CHINT Group, une grande entreprise chinoise du secteur de la production d’équipements électriques industriels et d’énergie propre, a célébré la grande inauguration de la première usine de fabrication d’appareillages électriques à basse tension, CHINT EGEMAC, au Caire, le 19 février. Joint-venture entre CHINT et EGEMAC, la nouvelle usine marque une étape significative dans son expansion sur le marché africain.

En développant sa technologie principale, NGC8, CHINT EGEMAC va offrir de nombreux types d’appareillages électriques à basse tension, personnalisés pour répondre aux demandes locales. La production du premier appareillage électrique devrait être terminée le 1er mars et la production annuelle de l’usine est estimée à environ cinq millions de dollars.

CHINT EGEMAC tire parti de l’expertise de ses entreprises fondatrices dans les domaines de la technologie et des ressources du marché pour devenir le principal fournisseur de solutions à basse tension au Moyen-Orient et en Afrique.

Nan Cunhui, président de CHINT Group, a déclaré : « L’usine égyptienne est une étape importante pour que CHINT Group entre sur le marché mondial. Nous voyons que l’Égypte est un pays qui se développe très vite parmi les pays africains et est aussi un partenaire essentiel pour la stratégie de développement « Une ceinture, une route ».

M. Nan a également mis l’accent sur la signification de la localisation tout en donnant plus de détails sur la stratégie de l’entreprise. « Nous allons former une équipe locale pour mieux répondre aux demandes de la région. Cela va non seulement nous aider à pénétrer sur le marché local, mais aussi à créer des avantages sociaux car cela apporte davantage d’emplois aux résidents locaux », a-t-il déclaré.

Les produits d’appareillages électriques à basse tension sont largement utilisés dans des domaines qui vont de la production d’électricité, de la distribution et de la transmission de systèmes d’alimentation électrique aux plateformes en mer ou plateformes de forage pétrolier, ainsi qu’aux secteurs industriels et miniers et aux bâtiments à usage commercial. Les produits aident à garantir la stabilité et la sécurité de l’électricité utilisée et à renforcer le concept d’énergie propre à travers son application dans des secteurs tels que l’énergie hydroélectrique et l’énergie éolienne.

Á propos de CHINT Group

Fondé en 1984, CHINT Group est le premier fournisseur d’approvisionnement en énergie propre et en solutions de gestion de l’efficacité énergétique, qui offre la gamme de produits la plus complète en Chine. Ses activités vont des produits électriques à basse tension aux équipements et services de transmission et distribution de l’électricité, aux instruments et aux compteurs, aux appareillages pour les bâtiments en passant par les pièces automobiles, l’automatisation industrielle, la génération d’énergie photovoltaïque et la fabrication d’équipements. CHINT possède un actif total de plus de 7 milliards USD et emploie plus 30 000 personnes. La commercialisation de ses produits couvre plus de 130 pays et régions, dont le continent américain, l’Europe, l’Asie, le Moyen-Orient, l’Afrique, etc. www.chint.com

Photo – http://mma.prnewswire.com/ media/470145/CHINT_Group.jpg