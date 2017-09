Cision ajoute à son équipe de direction un poste de président de la région EMOAI afin de soutenir la dimension internationale

Abe Smith apporte son expertise dans l’expansion internationale de sociétés technologiques basées aux États-Unis

CHICAGO, le 6 septembre 2017 /PRNewswire/ — Cision (NYSE : CISN) est ravie d’annoncer aujourd’hui la désignation d’Abe Smith au poste de président de la région EMOAI. À ce nouveau poste créé au sein de l’équipe de direction de Cision, le rôle de Smith revêtira une importance cruciale à l’heure où la société continue de se focaliser sur son expansion internationale, qui a été accélérée par son entrée en bourse le 30 juin.

Photo – http://mma.prnewswire.com/ media/550934/Abe_Smith___ Cision_President_EMEAI.jpg

Smith a débuté ses fonctions de président de la région EMOAI le 1er septembre, et dirigera à la fois l’exécution de la stratégie et de la commercialisation dans les régions internationales de grande envergure de Cision. La société exploite actuellement des bureaux dans 15 pays répartis sur le continent américain, dans la région EMOA, et en Asie-Pacifique, et dessert plusieurs marchés parmi lesquels le Royaume-Uni, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Norvège, le Portugal, la Suède, la Chine, Taïwan, le Japon, Singapour, l’Inde, la Thaïlande, le Vietnam, l’Indonésie, la Malaisie, le Pakistan, la Corée du Sud, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les Philippines.

« Ce poste est indispensable afin de répondre à la demande et aux besoins des clients sur les marchés internationaux », a déclaré Kevin Akeroyd, PDG de Cision. « Nous sommes ravis d’accueillir Abe en tant que président de la région EMOAI. Grâce à sa vaste expérience dans le domaine des logiciels et des médias, ainsi qu’à ses antécédents à des postes de direction de bureaux internationaux auprès de sociétés technologiques basées aux États-Unis, je suis persuadé qu’il est la personne idéale pour ce poste. »

Smith rejoint l’équipe de Cision fort d’une solide expérience dans l’expansion internationale de technologies SaaS de rupture destinées aux entreprises. Ayant précédemment occupé des postes chez Oracle Marketing Cloud, Mindjet, Badgeville, et Webex/Cisco, Smith apporte son expertise en matière de stratégie de commercialisation, de développement commercial et de P&L, avec un accent particulier sur les marchés émergents tels que l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, l’Europe de l’Est, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Inde. Diplômé de l’université du Massachusetts à Amherst, Smith a officiellement étudié le japonais et l’espagnol. Il a obtenu un diplôme avec mention en sciences politiques, avec un accent placé sur les relations internationales.

« Cision connaît actuellement une trajectoire impressionnante, et enregistre une croissance remarquable ces derniers mois », a déclaré Abe Smith, président de la région EMOAI chez Cision. « Je suis stimulé par l’innovation qui se développe dans cette société, et impatient de la soutenir à l’échelle mondiale, tout en augmentant les capacités et la satisfaction de nos clients internationaux. »

À propos de Cision

Cision Ltd. (NYSE : CISN) est un fournisseur leader mondial de logiciels et de services destinés aux professionnels des relations publiques et de la communication marketing. Les logiciels de Cision permettent aux utilisateurs d’identifier les influenceurs clés, d’élaborer et de distribuer des contenus stratégiques, ainsi que de mesurer l’impact significatif. Cision compte plus de 3 000 employés et possède des bureaux dans 15 pays répartis sur le continent américain, dans la région EMOA, et en Asie-Pacifique. Pour en savoir plus sur ses produits et services primés, notamment le Cision® Communications Cloud®, rendez-vous sur http://www.cision.com/ et suivez Cision sur Twitter @Cision.

Contact :

Nick Bell

Vice-président de la communication marketing

cisionpr@cision.com

Logo – http://mma.prnewswire.com/ media/467136/cision_logo.jpg