DHL et SOS Villages d’Enfants collabore avec le Ministère de l’Education Nationale et l’UNESCO pour élargir le programme GoTeach avec les Olympiades de mathématiques, de physique et de l’innovation pour les jeunes de Madagascar

Les Olympiades viseront essentiellement à mobiliser et à renforcer les compétences des étudiants de l’enseignement secondaire dans l’ensemble de Madagascar

L’UNESCO et le Ministère de l’Education de Madagascar célèbrent huit années de partenariat de DHL et SOS Villages d’Enfants lors d’une cérémonie de remise de prix

DHL, le leader mondial de la logistique et SOS Villages d’Enfants, une indépendante organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection de l’enfance, se sont associés à l’Organisation des Nations unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO) et au Ministère de l’Education Nationale de Madagascar pour lancer deux nouvelles Olympiades visant à renforcer les compétences de ce pays dans les sciences, les mathématiques et l’innovation.

Les Olympiades sont lancées dans le cadre du programme GoTeach, l’initiative de responsabilité sociale menée par DHL et l’organisation sans but lucratif SOS Villages d’Enfants qui a amélioré l’éducation et les compétences professionnelles des jeunes dans des pays en voie de développement à travers le monde. Une Olympiade permettra d’évaluer les compétences des étudiants de l’enseignement secondaire en mathématique et en physique, tandis que l’autre invitera les participants à créer un concept ou un produit innovant en faisant appel à des produits recyclables, à des technologies émergentes ou à des matériaux dits « fablab » qui sont habituellement utilisés dans la production numérique à petite échelle.

Selon DHL, plus de 1 500 jeunes malgaches devraient participer à ces Olympiades, pour des prix allant de PC à des tablettes, et la chance de voir leur innovation financée jusqu’à son aboutissement par DHL.

« GoTeach a contribué de manière très précieuse aux compétences et aux opportunités professionnelles à la portée des jeunes de Madagascar depuis que DHL et SOS Villages d’Enfants ont entamé leur action il y a huit ans », explique Paul Rabary, Ministre malgache de l’Education Nationale. « Ces nouvelles Olympiades permettront de mieux sensibiliser les jeunes malgaches et de stimuler leur enthousiasme pour les éléments critiques de leur éducation qui auront des effets durables plus tard dans leur vie ».

Ce lancement survient alors que l’UNESCO et le Ministère de l’Education de Madagascar saluent l’action de l’équipe au cours des huit dernières années, avec des récompenses formelles pour cinq des principaux responsables de cette initiative (voir Notes aux rédacteurs). Depuis son lancement mondial en 2011, le partenariat DHL-SOS Villages d’Enfants a noué un dialogue avec pas moins de 450 jeunes Malgaches chaque année par l’entremise de toute une série de programmes de mentorat, de forums pour l’emploi et de séminaires de formation professionnelle. A ce jour, 36 jeunes Malgaches ont pu entreprendre un stage chez DHL, et 20 d’entre eux occupent aujourd’hui des emplois à temps plein dans l’entreprise.

« Un des premiers participants à notre programme de mentorat a fini par effectuer un stage dans le service informatique de DHL, qui lui a conféré des connaissances inestimables en informatique, lesquelles lui ont permis de gagner la confiance de son employeur, qui lui a aujourd’hui donné la responsabilité du site Internet de l’entreprise », explique Mamy Rakotondraibe, DG de DHL International Madagascar. « Jusqu’à présent, nous avons constaté que les participants au programme de mentorat accèdent à toute une série de professions, qu’il s’agisse d’assistants juridiques ou de pâtissiers, et ce, grâce aux compétences qu’ils ont acquises et mises en pratique lorsqu’ils étaient chez nous pour créer un espoir et un avenir, pour eux-mêmes et pour leur famille ».

« Les nouvelles Olympiades encourageront encore davantage les jeunes Malgaches à renforcer les aptitudes techniques et de résolution des problèmes qui souvent, comme nous l’avons vu dans le passé, améliorent sensiblement les perspectives économiques qui peuvent s’offrir à eux ».

« Il faut se réjouir que le partenariat GoTeach ait manifesté une telle souplesse face à des conditions d’éducation qui sont souvent précaires à Madagascar, y compris quelques-uns des taux de scolarisation et des taux de réussite les plus bas dans toute l’Afrique [1] », ajoute Fanja Ratsimisetra, Secrétaire générale de l’UNESCO. « DHL et SOS Villages d’Enfants n’ont jamais perdu la volonté de maintenir un échantillon représentatif de plus en plus grand de la jeunesse malgache activement impliquée dans le système scolaire, conférant à des milliers de jeunes des compétences et des perspectives professionnelles indispensables. L’UNESCO est très fière de continuer à travailler avec DHL et SOS Villages d’Enfants pour apporter l’espoir et un sens des responsabilités au sein de la jeunesse malgache grâce à des actions simples et pratiques comme les nouvelles Olympiades ».

Notes aux rédacteurs :

Les lauréats qui ont été salués par le Ministère de l’Education de Madagascar et l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO) pour leurs années de service en faveur du partenariat GoTeach sont :

Maria Raharinarivonirina

Présidente de SOS Villages d’Enfants Madagascar

Daniel Paniez

Directeur National formel de SOS Villages d’Enfants Madagascar

Mamy Rakotondraibe

PDG de DHL International Madagascar

Yves Andrianaharison

Directeur commercial de DHL International Madagascar

Faneva Raharimanantsoa

Coordinateur GoTeach – Océan indien, DHL International Madagascar et directeur formel pour les communications, le partenariat et le parrainage chez SOS Villages d’Enfants Madagascar

Olympiade : Mathématique et Physique

Cet événement est ouvert à tous les établissements de l’enseignement secondaire privé/public et aux lycées à Antananarivo, Antsirabe et Toamasina. Les étudiants devront répondre à des questions générales en mathématiques et en physique lors de deux cycles de tests : le premier aura lieu le 11 mars 2017, et le deuxième le 1er avril 2017. La finale aura lieu à Antananarivo le 27 ou le 28 avril.

Olympiade : Objets de projets innovants

Cet événement est uniquement ouvert aux jeunes de SOS Villages d’Enfants à Antananarivo, Antsirabe et Toamasina. Les participants doivent proposer un projet innovant faisant appel à des matériaux dits « fablab », des produits recyclables ou de nouvelles technologies. Les projets qui sont soumis seront présentés au public lors de la finale le 27 ou le 28 avril à Antananarivo, et le projet gagnant sera financé par DHL en vue de sa réalisation.

