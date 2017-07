DHL Global Forwarding nomme Amadou Diallo PDG pour le Moyen-Orient et l’Afrique

Amadou mettra au service de la région MEA plus de 20 ans d’expertise en logistique et intégration d’entreprises pour étendre le réseau et les partenaires de la région.

DUBAI, le 26 juillet 2017 /PRNewswire/ — DHL Global Forwarding, le principal prestataire international de services de fret aérien, maritime et routier, a nommé Amadou Diallo PDG pour la région Moyen-Orient et Afrique. Dans ce nouveau rôle, Amadou s’emploiera à développer et à approfondir les relations commerciales internationales de la région, ainsi qu’à intégrer des technologies logistiques innovantes dans l’offre de DHL destinée aux clients du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Dans son précèdent rôle de Vice-Président des services à valeur ajoutée et de la logistique intégrée, Amadou a supervisé un portefeuille d’outils novateurs, notamment Saloodo!, la nouvelle plateforme numérique de DHL. Créée en 2016 et lancée en 2017, la plateforme apporte une nouvelle et puissante solution numérique qui augmente et maximise l’efficacité de toutes les étapes de la gestion du transport, des chargeurs aux transporteurs.

Dans son rôle de PDG de DHL Freight de 2011 à 2016, il était chargé de la performance et du développement stratégique à long terme de l’unité, un rôle dans lequel il a mené à bien sa mission grâce à son expérience de direction des activités Freight Forwarding en Afrique et en Asie du Sud Pacifique depuis 2008. Amadou apportera également sa riche expérience en développement de réseaux logistiques, notamment grâce à son expérience en tant que directeur général de l’intégration de DHL avec l’opérateur de la chaîne d’approvisionnement Exel (à présent DHL Supply Chain) en 2005.

« Les 20 ans d’expérience d’Amadou en logistique et intégration d’entreprises à travers plusieurs régions du monde font de lui le choix idéal pour diriger nos opérations au Moyen-Orient et en Afrique », a déclaré Tim Scharwath, PDG de DHL Global Forwarding and Freight. « Non seulement il comprend intimement les complexités culturelles et économiques de la région, mais il apporte également avec lui une véritable perspective globale de l’innovation logistique et de la coopération économique qui le place en bonne position pour aider nos clients à tirer entièrement profit de la croissance de la région. »

« Le Moyen-Orient et l’Afrique présentent un remarquable potentiel de croissance commerciale », a déclaré Amadou. « Les échanges intra-régionaux en Afrique ne représentent que 18 % des échanges du continent,[1] ce qui crée des opportunités considérables à mesure que les revenus augmentent à l’échelle du continent,[2] tandis que l’arrêt de la dépendance à l’égard des ressources naturelles du Moyen-Orient[3] laisse présager une croissance significative des exportations à valeur ajoutée. À mesure que la région gagne en importance économique, notamment en raison de sa valeur stratégique pour des initiatives telles que l’initiative chinoise « Belt and Road[4] – businesses » les entreprises au Moyen-Orient et en Afrique qui ont plus que jamais besoin de liaisons de fret complètes performantes, de capacité accrue, flexible et de partenariats durables si elles souhaitent se développer parallèlement à ces opportunités.

« L’innovation logistique joue un rôle essentiel dans toute intégration de la chaîne d’approvisionnement de bout en bout et constituera une priorité dans notre façon d’offrir de nouveaux services avec une plus grande rapidité, efficacité et durabilité », a ajouté Amadou. « Nous espérons non seulement accroitre la connectivité de notre réseau régional à des opportunités mondiales grâce à de nouveaux accords et partenariats transfrontaliers, mais également donner à nos clients les technologies et processus d’envergure mondiale dont ils ont besoin pour véritablement défier et surmonter nos concurrents»

DHL – L’entreprise logistique au service du monde entier

DHL est la principale marque mondiale de l’industrie de la logistique. Notre famille de divisions DHL offre un portefeuille inégalé de services logistiques, qui vont de la livraison nationale et internationale de paquets, des solutions d’expédition et de gestion optimale des commandes du commerce électronique, du transport international express routier, aérien ou maritime à la gestion de la chaîne d’approvisionnement industrielle. Forte de quelques 350 000 personnes dans plus de 220 pays et régions du monde, DHL connecte les personnes et les entreprises d’une façon sécurisée et fiable, et facilite ainsi les flux commerciaux internationaux. Grâce à des solutions spécialisées pour les marchés et les secteurs en pleine croissance tels que la technologie, les sciences de la vie et les soins de santé, l’énergie, l’automobile et le commerce de détail, et grâce à un engagement à toute épreuve envers la responsabilité sociétale des entreprises ainsi qu’une présence inégalée sur les marchés en développement, DHL se place sans équivoque comme « L’entreprise logistique au service du monde entier ».

DHL fait partie du groupe Deutsche Post DHL. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 57 milliards d’euros en 2016.

Photo – http://mma.prnewswire.com/ media/538788/DHL_Global_ Forwarding_CEO.jpg