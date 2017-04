Croissance – Industrie – PEHD – Tuyauterie

GF Piping Systems annonce un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros

et s’implante au Maghreb

Villepinte, le 18 avril 2017 – GF Piping Systems, spécialiste des systèmes de tuyauterie pour le transport sécurisé de liquides et de gaz, annonce un chiffre d’affaires 2016 de près de 20 millions d’euros, avec un rééquilibrage de la répartition entre ses 3 activités : bâtiment, industrie et utilities.

En 2017, GF Piping Systems affiche des perspectives ambitieuses qui s’appuient sur une implantation au Maghreb, pour pénétrer de nouveaux marchés d’Afrique du Nord : l’Algérie, la Tunisie et le Maroc, et la reconduction d’un contrat d’envergure avec STX France.

GF Piping Systems vise un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros à horizon 2020.

2016 a été une année d’équilibrage de nos trois secteurs d’activité : bâtiment, industrie et utilities. L’objectif était de diversifier notre offre et d’obtenir un chiffre d’affaires mieux réparti entre nos 3 divisions pour ne plus dépendre uniquement de l’activité industrie, même si celle-ci reste le pilier de GF Piping Systems. Sébastien Schaeffer, Directeur Général de la filiale française de GF Piping Systems

Une implantation sur de nouveaux marchés et une diversification de ses activités

Afin d’atteindre son objectif de 30 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020, GF Piping Systems ambitionne d’accélérer sa croissance sur plusieurs axes :

le positionnement sur de nouveaux marchés avec la création de GF Maghreb sous la responsabilité de la France, marchés gérés auparavant par le siège en Suisse, qui pèse près de 5 millions d’euros,

sous la responsabilité de la France, marchés gérés auparavant par le siège en Suisse, qui pèse près de 5 millions d’euros, le développement des activités de service de l’entreprise afin d’intensifier la pénétration du marché,

de l’entreprise afin d’intensifier la pénétration du marché, des recrutements spécifiques prévus sur les activités de service, les activités commerciales et les administrations des ventes en France et au Maghreb.

Renouvellement de la collaboration avec STX France

Après une première collaboration en 2013 dans le cadre de la construction du bateau Harmony of the Seas, GF Piping Systems a signé un nouveau contrat sur le long terme avec STX France. GF Piping Systems va ainsi fournir l’intégralité des matériaux plastique de 10 prochains navires en construction, relatifs à la distribution et au transport de l’eau froide et chaude, ainsi que leur évacuation. Grâce à la diversité des produits concernés, ce contrat vise l’ensemble des activités du groupe : bâtiment, industrie et utilities.

Ce nouveau contrat avec STX France est le fruit d’un partenariat axé sur la qualité des produits GF Piping Systems mais aussi du service et de l’accompagnement mis en place auprès de nos clients tout au long de nos projets. Sébastien Schaeffer, Directeur Général de la filiale française de GF Piping Systems

Contacts Presse : Agence Amalthea

Coradine Giannitrapani : 04 26 78 27 18 – cgiannitrapani@amalthea.fr

Séverine Charpentier : 04 26 78 27 11 – scharpentier@amalthea.fr

A propos de GF Piping Systems – www.gfps.com

Créée en 1802, Georg Fischer est une société industrielle suisse d’envergure mondiale. Sa division GF Piping Systems est spécialisée dans les systèmes de tuyauterie pour le transport sécurisé de liquides et de gaz.

GF Piping Systems développe, produit et commercialise une gamme complète de 60 000 systèmes et composants de tuyauterie dans une variété de matériaux utilisés dans le monde entier pour transporter de l’eau, des gaz et des agents agressifs, selon 3 lignes de produits : Industrie, Bâtiment et Distribution d’eau et de gaz.

La filiale française de GF Piping Systems emploie 30 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros.