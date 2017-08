Gilbert Chagoury annonce le règlement du litige Chagoury par le gouvernement des États-Unis

WASHINGTON, 31 juillet 2017 /PRNewswire/ — Le gouvernement des États-Unis a convenu de régler l’action en instance de Gilbert Chagoury. M. Chagoury a déposé la plainte auprès du Tribunal du District de Columbia en septembre de 2016, s’efforçant à tenir le gouvernement responsable de fuites d’informations fausses sur M. Chagoury provenant prétendument de dossiers du gouvernement. La plainte dénonçait que les fuites ont causées de grands torts à sa réputation et à ses biens, et il s’est vu refusé son droit constitutionnel à un procès équitable.

Comme cela est clairement indiqué dans la plainte, en dépit de son amour bien connu pour les États-Unis et ses dons de charité nombreux et généreux au cours des 35 dernières années où il s’est rendu aux États-Unis, Gilbert Chagoury a vu sa demande de visa rejetée par le département d’État des États-Unis en 2015. Cette décision a été prise sur la base de fausses informations. Cette injustice a été aggravée lorsque des fonctionnaires anonymes du gouvernement des États-Unis ont divulgué des informations aux médias à propos du rejet de la demande de visa de M. Chagoury, y compris des fausses informations qui avaient entraîné le refus du visa. Le tort ainsi causé à sa réputation a fait qu’il était difficile pour M. Chagoury de faire des affaires aux États-Unis.

Aujourd’hui, dans le cadre du règlement avec M. Chagoury, le gouvernement des États-Unis stipule que M. Chagoury ne figure pas actuellement et n’est jamais apparu sur la liste de ressortissants spécialement désignés (SDN) et, par conséquent, le gouvernement n’a effectué aucun gel de ses biens. Par ailleurs, le gouvernement reconnaît qu’aucune institution financière des États-Unis ne doit s’abstenir de mener des activités commerciales avec M. Chagoury.

Dans le cadre du règlement avec M. Chagoury, le gouvernement des États-Unis a également reconnu que des fuites non autorisées aux médias peuvent violer les lois fédérales et pourraient faire l’objet de différents types de peine ou des mesures disciplinaires.

« Je suis heureux que le gouvernement des États-Unis ait officiellement reconnu que je ne figure pas et n’est jamais apparu sur la liste SDN et que cette affaire, qui a commencé en raison d’une personne diffusant des informations fausses et préjudiciables sur moi, est définitivement close », a déclaré Chagoury. « Comme je l’ai souvent déclaré, j’ai aimé les États-Unis ma vie entière parce que c’était la terre de liberté et justice. J’ai commencé à venir aux États-Unis il y a plus de 35 ans et j’ai fait tout de mon possible pour aider les États-Unis au cours de ma longue carrière. J’espère que cet accord avec le gouvernement va m’aider à réparer ma réputation et me permettra d’aller de l’avant suite à cet incident fâcheux ».

