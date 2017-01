Photo – http://mma.prnewswire.com/ media/454202/Hisense_Tech_CES. jpg

Le Dual Color 4K Laser Cast est un produit phare sur le salon Consumer Electronics Show en 2017 pour Hisense. En tant que double source lumineuse, le Dual Color 4K Laser Cast nous présente des niveaux de couleurs plus abondants et significatifs. La luminosité du Dual Color 4K Laser Cast a jusqu’à 360 nits, ce qui est comparable avec la télévision LCD de pointe. La gamme de couleurs est classée à 110 % NTSC (Comité du système de télévision nationale), ce qui est bien supérieur aux télévisions classées à 72 % NTSC. En fonction du coût et du prix, le Dual Color 4K Laser Cast est désormais assez compétitif pour dépasser les téléviseurs LCD grand écran.

En plus du Dual Color 4K Laser Cast, Hisense s’axera davantage sur le QLED à l’avenir. La technologie des points quantiques est l’une de celles qui conduit la création de télévision à grande gamme dynamique (HDR) et à la création de la nouvelle norme UltraHD Premium, et elle sera un élément important des écrans de nouvelle génération. Comme l’a souligné le président Liu Hongxin, les points quantiques ont joué un rôle important dans l’amélioration de la qualité de la couleur des téléviseurs LED. La raison de choisir le QLED dans la nouvelle génération des technologies d’affichage est qu’il a une luminosité maximale plus importante, une meilleure efficacité de la couleur, un coût plus faible et des résultats plus stables. « Le rôle de Hisense dans l’écran à points quantiques et dans le domaine du QLED est également une extension naturelle de la technologie ULED », a déclaré le président Liu Hongxin, en termes d’amélioration de la qualité, l’ULED et la technologie de points quantiques s’allient parfaitement. La nouvelle génération des produits d’affichage à points quantiques de Hisense sera officiellement listée en 2019, et continuera ensuite à lancer des téléviseurs QLED de meilleure qualité.

