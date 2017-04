Hisense devient sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018(TM)

BEIJING, 6 avril 2017 /PRNewswire/ — Lors d’une conférence de presse commune avec la FIFA du 6 avril 2017, Hisense a annoncé son statut de sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2018, devenant ainsi la première marque d’électronique grand public chinoise à parrainer la compétition.

En tant que sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA, Hisense s’engage à organiser diverses activités promotionnelles et de marketing dans le cadre de la Coupe des Confédérations de la FIFA 2017 et de la Coupe du Monde de la FIFA 2018. La société va atteindre plus de 200 territoires et élargir de manière significative la visibilité de la marque. Son logo sera ainsi associé à ces deux futures compétitions FIFA et Hisense bénéficiera d’opportunités marketing sur le terrain comme en dehors, notamment via des panneaux publicitaires dans les stades et des mentions à l’écran pendant les événements.

Le président du Hisense Group, M. Liu Hongxin, voit la Coupe du Monde de la FIFA comme l’un des événements sportifs les plus importants dans le monde qui n’est égalé que par les Jeux olympiques. Pour Hisense, le sponosoring du prestigieux tournoi sert d’occasion de marketing énorme pour la marque, mais également d’une initiative stratégique cruciale pour l’ensemble de l’entreprise. « Depuis de nombreuses années, Hisense ne cesse d’acquérir toujours plus d’expérience et de reconnaissance grâce au sponsoring sportif », a déclaré M. Liu.

« Nous sommes honorés de pouvoir nous attaquer à ce qui sera notre plus grand défi à ce jour : la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018. Nous sommes convaincus que cela nous permettra d’accroître la visibilité et la valeur d’Hisense en tant qu’entité véritablement internationale. La Coupe du Monde de la FIFA réunit ce qui se fait de mieux en termes de compétition footballistique et de prestige et nous voulions dès lors absolument y participer ».

De plus, Hisense offrira son savoir-faire technique et ses produits tout au long de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 tout en participant également dans une initiative commune de R et D avec la FIFA pour pousser plus loin les limites de la technologie d’affichage.

La Secrétaire Générale de la FIFA, Fatma Samoura, s’est également réjouie de ce partenariat : « La FIFA est ravie d’intégrer Hisense à la liste des sponsors officiels de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018. Nous avons hâte de collaborer avec la société afin de promouvoir la compétition, particulièrement en Chine où la société est un leader dans le marché de l’électronique grand public et où la popularité du football ne cesse de grandir ». Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a également envoyé ses félicitations et exprimé son enthousiasme à propos du partenariat.

Le marketing sportif occupe une place clé dans la stratégie internationale d’Hisense afin d’accroître sa visibilité à l’international. Au cours des dernières années, Hisense s’est associé à plusieurs équipes et événements sportifs tels que l’UEFA EURO 2016, l’Open d’Australie, les NASCAR’s XFINITY series, Joe Gibbs Racing et le club allemand FC Schalke 04. Ces activités, couplées avec des produits novateurs de haute valeur de Hisense, ont aidé la marque à maintenir son statut de 3e fabricant de télévision mondial1 en 2017.

