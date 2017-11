Inspur lance « B&R », l’alliance stratégique pour l’économie numérique

JINAN, Chine, 3 novembre 2017 /PRNewswire/ — Le 2 novembre, l’Alliance stratégique pour l’économie numérique « B&R », initiée par Inspur et co-fondée par Cisco, IBM, Diebold Nixdorf et Ericsson, a été fondée à Jinan en Chine. L’Alliance va intégrer les produits, technologies et solutions informatiques de pointe de ses membres pour accélérer la construction de la route de la soie numérique avec trois institutions financières nationales chinoises, à savoir la Banque d’Exportation et d’Importation de Chine, la Banque du développement de Chine et la China Export & Credit Insurance Corporation.

Le lancement de l’Alliance stratégique pour l’économie numérique « B&R » signifie pour Inspur l’exploration et la pratique nécessaires pour mener à bien l’initiative « Une Ceinture, une Route » chinoise et développer la route de la soie numérique, ainsi que la première plate-forme intégrée « Ceinture et Route » fondée par des géants technologiques mondiaux. L’alliance fournit non seulement une nouvelle plate-forme complète pour promouvoir la construction de la route de la soie numérique et pour approfondir la collaboration entre ses membres, mais permet également aux meilleures entreprises technologiques de Chine de collaborer pour se mondialiser.

L’alliance adopte le mode de collaboration « 1+4+3 », ce qui signifie qu’en tant qu’initiateur, Inspur fonde l’alliance aux côtés de quatre géants technologiques mondiaux, Cisco, IBM, Diebold Nixdorf et Ericsson, et reçoit le soutien de trois institutions financières chinoises qui s’appuient sur la politique, la Banque d’Exportation et d’Importation de Chine, la Banque du développement de Chine et la China Export & Credit Insurance Corporation. L’alliance va fournir les nouveaux centres de données à la pointe du secteur, les services cloud, la finance intelligente, la maison intelligente, la fiscalité intelligente, les villes intelligentes et d’autres solutions technologiques globales, ainsi que des solutions de financement complètes pour les pays qui sont traversés par « Une Ceinture, une Route ». L’Alliance réalisera d’abord des projets dans des pays d’Asie du Sud et d’Afrique, notamment la Thaïlande, le Bangladesh, la Malaisie, le Nigeria, l’Éthiopie, la Tunisie, la Tanzanie, la Zambie et le Kenya. Elle construira une série de projets types, puis les feront connaître dans les pays situés le long de la route.

À l’avenir, l’alliance attirera plus d’entreprises avec des produits et des technologies d’informatisation de pointe du monde entier. Elle fournira les solutions globales d’informatisation les plus complètes et les plus avancées pour les pays situés le long de « Une Ceinture, une Route » avec de nombreuses institutions financières. Elle permettra ainsi à plus de personnes vivant dans ces pays de profiter des avantages du développement de l’économie numérique.