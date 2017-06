Investir dans l’avenir de l’Afrique : des opportunités pour les jeunes

Célébration de la journée de l’Afrique 2017

WASHINGTON, 23 juin 2017 /PRNewswire/ — Le Ronald Reagan Building and International Trade Center (RRB/ITC) à Washington, DC s’est animé de musique, danse et cérémonies le jeudi 25 mai en célébration du 54e anniversaire de la journée de l’Afrique. Environ six cents participants, représentant les 55 pays de l’Union africaine (UA) et de la diaspora africaine ont commémoré la journée avec émerveillement tandis que le groupe africain des ambassadeurs a fait une entrée très remarquée dans l’atrium pendant une cérémonie qui a donné le coup d’envoi à une soirée de grand spectacle et d’allégresse. La soirée a été le clou des activités qui se sont déroulées au cours de la journée, axée sur l’engagement de l’UA à investir dans la ressource naturelle la plus importante, sa jeunesse.

LIEN À UNE COURTE VIDÉO : https://youtu.be/p8-qtPgwpXE

Les points forts de la soirée ont comporté :

Le doyen du corps diplomatique, Son Excellence Serge Mombouli , ambassadeur de la République du Congo, a déclaré : « Célébrons la journée de l’Afrique 2017 en investissant dans la jeunesse africaine – son succès est le succès du monde ».

, ambassadeur de la République du Congo, a déclaré : Son Excellence Arikana Chihombori Quao , la nouvelle ambassadrice de la mission de l’Union africaine devant les États-Unis, a souligné : « Soutenir notre jeunesse – les futurs leaders – apportera une garantie pour la paix durable, la stabilité de la communauté et la cohésion au sein des pays africains ».

, la nouvelle ambassadrice de la mission de l’Union africaine devant les États-Unis, a souligné : Le co-président de la soirée, Son Excellence l’ambassadeur Mninwa Mahlangu , ambassadeur de la République d’Afrique du Sud, espère que « l’UA sera à même de transformer la jeunesse africaine dans une force de travail novatrice et compétitive qui va contribuer à la croissance économique du continent » .

, ambassadeur de la République d’Afrique du Sud, espère que . Le co-président, Son Excellence Carlos dos Santos, ambassadeur de la République du Mozambique, pense que « l’Afrique est bien placée pour devenir l’un des plus grands contributeurs de notre jeunesse à l’échelle mondiale, faisant de notre responsabilité à engager notre jeunesse une priorité plus urgente ».

ambassadeur de la République du Mozambique, pense que « ». Peter Henry Barlerin , du Département d’État, secrétaire adjoint par intérim pour les Affaires africaines, a apporté de fortes remarques de soutien pour célébrer l’importance de l’Afrique dans le monde d’aujourd’hui.

, du Département d’État, secrétaire adjoint par intérim pour les Affaires africaines, a apporté de fortes remarques de soutien pour célébrer l’importance de l’Afrique dans le monde d’aujourd’hui. Andrew Gelfuso, vice-président, TCMA, RRB/ITC, l’a résumé au mieux : « L’Afrique est en mouvement et nous sommes ravis d’accueillir pour la première fois de notre histoire les célébrations de la journée de l’Afrique ! »

Parmi les divertissements passionnants, on trouvait l’enivrante Vivalda Dula, la « reine des percussions » angolaise, le populaire Kweku Amoako (alias DJ Kweks) du Ghana ; et le groupe plein d’énergie Sahel Band représentant la culture africaine dans le monde !

Le grand succès de la soirée se devait aux sponsors, dont Sasol (Double platine). Parmi les autres sponsors de platine, on trouvait Chevron, Exxon Mobile, Anardarko, Team South Africa (South African Airways, South African Tourism, Brand South Africa et Wines of South Africa), ainsi que le Ronald Reagan Building and International Trade Center. Parmi les sponsors d’argent, on comptait Aetna, Caterpillar, Ethiopian Airlines et Sahouri Insurance. Diplomatic Duty Free Stores of New York, Drumpulse Entertainment ont été deux des partenaires les plus importants.

African Ambassadors Group (AAG) à Washington DC

Le Groupe des ambassadeurs africains est la station des ambassadeurs africains à Washington, DC, accrédités auprès des États-Unis d’Amérique.

Ronald Reagan Building and International Trade Center (RRB/ITC)

Le Ronald Reagan Building and International Trade Center est un centre dynamique pour les gouvernements, les entreprises, le commerce et la communauté, situé au cœur de la capitale de la nation. En tant que premier et seul édifice fédéral dédié à la fois à l’utilisation publique et privée, le Ronald Reagan Building est le premier lieu de Washington DC à héberger des conférences et des évènements ayant de l’influence. En tant que World Trade Center de Washington, DC, il offre un forum important pour la promotion du commerce international. C’est l’endroit où les leaders viennent diriger, où les nations et les cultures viennent pour créer des liens et où les évènements comptent. Veuillez visiter www.itcdc.com.

À propos de TCMA (une entreprise de Drew Company)

TCMA est le gestionnaire exclusif du Ronald Reagan Building and International Trade Center (RRB/ITC). L’équipe de TCMA excelle dans la prestation de services et d’expertise inégalés dans la promotion et le leasing d’immobilier, les opérations de construction, les services d’hôtellerie et la promotion de commerce international. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.drewcompany.com.

