KHC prend une participation de 7% dans Careem pour 62 millions de dollars

RIYAD, Arabie Saoudite, 15 juin 2017 /PRNewswire/ — La Kingdom Holding Company (KHC) dirigée par SAR le Prince Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz Alsaud a pris une participation de 7% dans Careem en achetant des actions sur le marché secondaire et en participant, sur le marché primaire, à la dernière transaction du cycle E-1 d’augmentation de capital, pour un montant total de 62 millions de dollars. La transaction fait de KHC l’un des plus larges détenteurs d’actions de préférence de Careem et lui assure une place au conseil de direction.

Selon le PDG de KHC, Talal Ibrahim Al Maiman : “Notre investissement dans Careem s’inscrit dans notre stratégie d’investissement dans les nouvelles technologies et dans la ligne de nos investissements dans Twitter, JD.com et Lyft. Leader régional du ride hailing (services de mise à disposition de voitures de transport avec chauffeur semblables a Uber), avec d’excellentes perspectives de croissance, Careem constitue un exemple pour les entreprises régionales, et offre des emplois à la main d’œuvre locale ainsi que des opportunités d’acquisition de savoir-faire.”

Al Maiman poursuit : “KHC a désigné son Directeur Financier Mohamed Fahmy Soliman comme représentant de KHC au conseil de Careem.”

Présente dans plus de 80 villes dans la région, Careem a continué à croitre au cours des six derniers mois: lancement de services ride-hailing en Turquie, doublement de son activité en nombre de villes au Pakistan, présence dans plus de 50 villes en Arabie Saoudite, et retour sur les marchés d’Abu Dhabi et Sharjah. Au-delà de son expansion, Careem a pris plusieurs initiatives stratégiques lui permettant d’intégrer dans son offre les technologies Google Maps et Digital Barriers, – leaders dans les logiciels de reconnaissance faciale et de surveillance globale -, d’établir une collaboration avec les autorités règlementaires de Dubaï pour la réservation de taxis de Dubaï via son applicatif App, et d’étendre sa couverture internationale via le service global de ride-hailing Splyt, qui offre à ses utilisateurs une connection aisée avec les plateformes de Russie et de Chine.

A propos de Kingdom Holding Company (KHC):

KHC est l’un de plus grands investisseurs au plan international, connu pour s’intéresser à la fois aux grandes marques globales à haut niveau de performance et à des investissements régionaux stratégiques. Basé à Riyad, KHC est dirigé par son fondateur et président, SAR le Prince Alwaleed Bin Talal. Fondé en 1980 et coté en bourse depuis 2007, KHC a connu trois décennies de succès exceptionnels dans ses investissements et obtenu la reconnaissance pour son portfolio diversifié de grandes marques globales et d’investissements régionaux à haute performance.

Tout en restant l’un des plus grands investisseurs étrangers aux Etats-Unis, KHC déploie son approche rigoureuse d’investisseur dans le monde entier, recouvrant des segments majeurs tels que ceux des solutions de mobilité, des technologies digitales et des réseaux sociaux (Lyft, JD.com, Twitter), des médias et sociétés de divertissement (News Corp, 21st Century Fox, Euro Disney S.C.A., Time Warner), et enfin de la finance (Citigroup). KHC est aussi un leader mondial dans les secteurs des hôtels de luxe et de l’hospitalité, détenant la majorite ou une fraction importante des parts dans des établissements de prestige tels que le George V à Paris, le Plaza Hotel à New York et l’Hôtel Savoy de Londres. Parmi les marques globales d’hôtels dans lesquelles investit KHC se trouvent : Four Seasons, Fairmont Raffles, Movenpick, Swissotel et Accor. En Arabie Saoudite, les intérêts immobiliers de KHC incluent la fameuse Kingdom Tower à Riyad ainsi que la très attendue Jeddah Tower qui, une fois terminée, sera la plus haute tour du monde avec plus de 1000 mètres. KHC possède aussi des investissements dans la pétrochimie (Tasnee), dans l’éducation (Kingdom Schools), dans la santé (Kingdom Hospital) et dans l’aviation (NAS Saudi Arabia).

