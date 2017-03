La Fondation Jeffrey Modell va déployer le premier réseau nord-africain pour le traitement de l’immunodéficience primaire

CSL Behring sponsorise le premier réseau de ce genre sur le continent africain

LIVINGSTONE, Zambie, 29 mars 2017 /PRNewswire/ — Le leader mondial des produits biothérapeutiques CSL Behring a confirmé aujourd’hui son intention de sponsoriser le réseau nord-africain Jeffrey Modell, qui établira un centre de diagnostic et de recherche en Afrique du Nord. CSL Behring devient donc la première société à prendre en charge les patients atteints d’immunodéficience primaire (IP) en Afrique.

Comme les autres 253 sites qui font partie du réseau des centres Jeffrey Modell, le centre d’Afrique du Nord offrira une évaluation diagnostique de pointe aux patients chez qui on suspecte une immunodéficience primaire. Cette condition recouvre plus de 200 désordres dus à un déficit du système immunitaire véhiculé par les gènes et caractérisé par des infections qui peuvent être persistantes récurrentes, débilitantes, chroniques et mortelles.

Vicki Modell, cofondatrice de la Fondation Jeffrey Modell a déclaré : « Fred et moi rêvons depuis longtemps de créer un réseau Jeffrey Modell en Afrique du Nord. La Fondation Jeffrey Modell est honorée et enthousiaste de collaborer, immédiatement et à long terme, avec CSL Behring pour mettre en œuvre notre vision et mission communes, et lancer des initiatives visant à sauver des enfants africains ».

L’ouverture du centre a été annoncée lors du 5ème congrès biannuel de la Société africaine des déficits immunitaires (ASID) dont CSL Behring est le sponsor principal. « Ici en Afrique, on estime que le taux de diagnostic d’IP, une condition qui menace le pronostic vital, est seulement d’environ 0,3 %. C’est pourquoi nous restons fidèles à notre promesse d’améliorer les soins thérapeutiques, en particulier dans les zones de grand besoin. Nous voulons aussi, en partenariat avec JMF L’ASID, améliorer la prise de conscience, le diagnostic et le traitement de l’IP dans tous les pays du monde », a ajouté Markus Staempfli, vice-président et directeur général des opérations commerciales intercontinentales, chez CSL Behring.

Le centre nouvellement créé sera géré par des experts de 4 pays :

Le professeur Rachida Boukari, CHU Mustapaha Bacha, Faculté de médecine, Alger, Algérie

Le Dr. Aisha El- Marsafy et le Dr Jeannette Boutros, Faculté de médecine Université du Caire, Le Caire, Égypte

Le Dr. Aziz Bousfiha, Université du Roi Hassan II, Casablanca, Maroc

Le Dr. Ridha Barbouche, Institut Pasteur de Tunis, Tunis, Tunisie

À propos de la Fondation Jeffrey Modell

Vicki et Fred Modell ont créé la Fondation Jeffrey Modell (JMF) en 1987, en mémoire de leur fils Jeffrey, qui est mort à quinze ans, des complications de l’immunodéficience primaire, une maladie génétique chronique, grave, et souvent fatale.

JMF est une organisation à but non lucratif mondiale dédiée au diagnostic précoce, et aux traitements sérieux. Elle promeut les guérisons par la recherche, la formation des médecins, la sensibilisation du public, le plaidoyer, le soutien des patients et le dépistage néonatal. Le réseau des Jeffrey Modell Centers (JMCN) relie plus de 600 médecins experts de 250 institutions universitaires dans 206 villes et 84 pays. Il couvre les 6 continents et continue de s’étendre.

À propos de CSL Behring

CSL Behring est un leader mondial des produits biothérapeutiques dont la mission est de sauver des vies. Dans le but de prendre en charge les patients par le biais des technologies les plus récentes, nous développons et offrons des thérapies innovantes visant à traiter les conditions suivantes : troubles liés à la coagulation, déficiences immunitaires primaires, angio-œdèmes héréditaire, maladies respiratoires héréditaires, et désordres neurologiques. Les produits de la Société sont également utilisés en chirurgie cardiaque, ainsi que pour transplanter des organes, traiter des brûlures et prévenir la maladie hémolytique du nouveau-né. CSL Behring gère l’un des plus grands réseaux de collecte de plasma au monde, CSL Plasma. La société mère, CSL Limited (ASX : CSL), dont le siège est à Melbourne, en Australie, emploie plus de 17 000 personnes, et offre des thérapies qui changent et sauvent des vies dans plus de 60 pays. Pour plus d’informations, consultez le site www.cslbehring.com et suivez-nous sur www.Twitter.com/CSLBehring.

