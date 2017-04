La plateforme SoC LTE de Spreadtrum est adoptée pour le premier téléphone vedette compatible 4G de l’Inde, Lava Connect M1

NEW DELHI, 6 avril 2017 /PRNewswire/ — Spreadtrum Communications (« Spreadtrum »), la principale société fabless (sans usine de fabrication) de semiconducteurs dotée de la technologie de pointe compatible avec les normes de communication sans fil 2G, 3G et 4G, a annoncé aujourd’hui que sa plateforme SoC LTE, SC9820 a été adoptée par Lava pour le premier téléphone vedette compatible 4G de l’Inde, Lava Connect M1. Le lancement du téléphone mobile 4G de poche sur le marché indien s’est déroulé en février 2017.

Le Lava Connect M1 est alimenté par la plateforme SC9820 de Spreadtrum en 28nm de 1,2 GHz dual-core ARM Cortex™-A7 LTE, s’appuyant sur la VoLTE et la fonction double carte SIM. Il dispose de 512 Mo de RAM / 4 Go de ROM de mémoire, une carte MicroSD jusqu’à 32 Go et il vous est livrée préinstallée avec Facebook Lite, fournissant aux utilisateurs du téléphone vedette une parfaite expérience intelligente.

Étant le premier jeu de puces du téléphone vedette LTE au monde, la SC9820 de Spreadtrum intègre le processeur de 1,2 GHz dual-core ARM Cortex™-A7, le GPU d’ARM Mali-400 MP1 pour l’accélération graphique 3D et s’appuie sur les modes TDD-LTE, FDD-LTE, TD-SCDMA et GSM. Il est capable de supporter davantage encore, jusqu’à 5MP caméra frontale/arrière, la lecture vidéo 720p, l’écran FWVGA et le service vidéo HD en VoLTE, améliorant ainsi l’expérience utilisateur du téléphone vedette.

Pendant ce temps, la SC9820 de Spreadtrum permet aux opérateurs de start-up d’élargir rapidement leur base d’abonnés et d’aider les opérateurs traditionnels à migrer les abonnés 2G et 3G vers les réseaux 4G à moindre coût. Et, elle arrivera en Afrique et en Amérique latine (Pérou, Mexique et Colombie) pour tous les exploitants de télécommunications qui ont lancés la VoLTE.

« La SC9820 est un produit révolutionnaire de Spreadtrum », a déclaré le Dr Leo Li, président et PDG de Spreadtrum. « Spreadtrum a toujours été engagé à l’innovation de la technologie mobile et à fournir des expériences utilisateur entièrement connectés à un prix abordable sur toute la planète et la SC9820 en est le témoignage. Nous sommes heureux d’établir un partenariat avec Lava pour son produit innovant. Le lancement de Lava Connect M1 créera des possibilités pour les utilisateurs du téléphone vedette en Inde et sera une étape importante à faire de l’Inde, une INDE NUMÉRIQUE. Nous sommes impatients d’observer la SC9820 de Spreadtrum alimenter plus d’utilisateurs du téléphone vedette partout dans le monde et ainsi leur permettre d’accéder à l’Internet et de consommer du contenu numérique à un prix abordable ».

Gaurav Nigam, chef de produit, Lava International a déclaré : « chez Lava, nous nous efforçons de penser en avance sur la courbe par rapport à l’innovation de produits. Au cours de ce voyage, nous accompagnons les principaux partenaires qui partagent les mêmes ambitions et valeurs que nous. Notre association avec Spreadtrum Communications est un pas en avant dans cette direction. Non seulement cela, mais la collaboration renforcera davantage la connexion numérique dans le pays et offrira une expérience client favorable. L’intégration de la plateforme SoC LTE, SC9820 avec la technologie mobile de Lava est une évolution stratégique qui permettra à nos consommateurs à en faire valoir la dernière technologie en les aidant à transitionner des réseaux 2G et 3G vers 4G à un prix abordable ».

Photo – http://mma.prnewswire.com/ media/486777/Spreadtrum_ SC9820_Lava_Connect_M1.jpg