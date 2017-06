Le début mondial d’Art of Conquest sur HiGame donne aux joueurs internationaux le premier accès pour découvrir le jeu.

PÉKIN, 25 juin 2017 /PRNewswire/ — Le 23 juin 2017, Lilith Games a lancé le jeu Art of Conquest aux côtés de HiGame de Huawei, à l’occasion de sa sortie mondiale. Avec ce lancement, les joueurs du Moyen-Orient et du Sud-Est asiatique pourront découvrir le jeu et recevoir des cadeaux exclusifs dans le cadre du jeu.

Points forts, critiques excellentes et jeu approuvé par Apple, Google et Huawei.

Après y avoir consacré 3 ans sans relâche, Lilith Games sort son deuxième jeu de stratégie qu’il a développé, Art of Conquest, suite à Soul Hunter. Après sa sortie survenue le 6 juin, Art of Conquest a reçu des louanges universelles de la part des médias spécialisés dans les jeux. Dans plus de 140 pays, iOS et Google Play ont présenté Art of Conquest sur leur page d’accueil dans leurs recommandations des meilleurs jeux.

En tant que jeu mobile de stratégie en temps réel, Art of Conquest présente ses propres graphismes de style européen et américain, des techniques de combat uniques et supporte 600 batailles indépendantes qui donnent aux joueurs une expérience jamais vue auparavant de « formation de pré-bataille et d’opération de bataille en temps réel ». Par ailleurs, les joueurs peuvent collectionner et former plus de 20 héros différents. Chacun d’entre eux a ses propres compétences et capacités, offrant une expérience stratégique complètement nouvelle.

Une fois l’intégration et la distribution mondiale réalisées, les services de jeux de Huawei s’installent tranquillement en ligne.

Après Apple et Google, Huawei devient la troisième entreprise à fournir une plateforme pour les jeux et les applications à l’échelle planétaire. Huawei met ses services pour la plateforme HiGame à l’étranger depuis longtemps. L’entreprise offre aux développeurs des services d’intégration des jeux professionnels, pratiques et complets. Elle a aussi son service technique, qui permet aux développeurs de réussir une intégration rapide pour une distribution mondiale aisée. En 2017, leurs services devraient couvrir 30 pays et régions du monde.

Allié aux avantages mondiaux de Huawei, Huawei HiGame offre aux développeurs un grand volume de ressources gratuites en ligne et hors ligne. En 2016, Huawei a dépassé la croissance moyenne de l’industrie avec une augmentation de 29 %, en livrant 139 millions de smartphones. Les services de « commerce B to C » de Huawei ont généré une forte croissance du chiffre d’affaires issu des ventes en réalisant une croissance de 100 % dans 40 pays. Cela comprend la couverture de la clientèle de HiGame, la gamme officielle de propres médias de Huawei, de son marketing de téléphonie mobile et de ses événements conjoints avec des magasins de détail du monde entier. Avec Art of Conquest à titre d’exemple, HiGame a fourni une profusion de ressources marketing, telles que les bannières du côté client, les notifications officielles de messagerie push via Facebook, les thèmes de téléphonie mobile de Huawei, et plus encore.

En nous appuyant sur la plateforme mondiale de Huawei et les contenus de grande qualité de Lilith, nous pensons que le lancement mondial d’Art of Conquest va donner d’excellents résultats » a déclaré HiGame. « Nous allons aussi considérer cela comme un commencement, pour apporter continuellement aux développeurs du monde entier un support technique, un support de trafic en ligne et des opérations commerciales, dans l’espoir de forger une atmosphère gagnant-gagnant. »

À propos de HiGame de Huawei

HiGame est la marque mondiale du centre de jeux de Huawei. En tant que distributeur de jeux pour le marché de Huawei, HiGame a une couverture sur toutes les régions mondiales pour le mobile de Huawei, dont la Chine, l’Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, l’Europe de l’Ouest, l’Amérique latine et l’Afrique.

À propos de Lilith Games

Fondé en 2015, Lilith Games a pris de plus en plus d’ampleur depuis lors. Suite au succès fulgurant du lancement pour le mobile du jeu Soul Hunters, qui a engendré un nouveau genre, Lilith a continué à apporter son style, sa qualité et son innovation au marché des jeux mobiles en faisant avancer une fois de plus le genre des jeux en ligne massivement multijoueur avec Art of Conquest.