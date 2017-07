Le programme Global Excellent Operator (Excellent opérateur mondial) de XCMG met en évidence les technologies intelligentes

XUZHOU, Chine, 28 juillet 2017 /PRNewswire/ — XCMG, une des principales sociétés manufacturières mondiales, a lancé le quatrième programme Global Excellent Operator (le « Programme »), au sein du XCMG Technician College (le lycée professionnel de XCMG), où 71 apprentis en provenance de neuf pays ont participé à des séances de formation conduites par des experts et des instructeurs expérimentés.

En plus des formations classiques telles que la simulation des opérations et de l’assemblage des composants, ce quatrième programme a mis l’accent sur les technologies intelligentes dans les machines de construction. Les apprentis ont visité deux bases de fabrication intelligentes de chargeurs et machines pour le béton de XCMG et ont ainsi pu acquérir une connaissance approfondie de la qualité de XCMG.

« Au cours de cette séance, les apprentis auront accès au système de formation intégré et intelligent de XCMG, un système de fabrication à l’ère de l’internet. Nous espérons qu’ils pourront s’inspirer du savoir-faire et de la recherche constante en matière d’innovation de XCMG, tout en constatant les atouts de notre entreprise en matière de fabrication intelligente et de qualité internationale », a déclaré M. Wang Min, président de XCMG.

Le programme comprend trois cours, sur le fonctionnement des chargeurs, le fonctionnement des camions pompes et les ingénieurs de service à l’international, d’une durée de huit à 25 jours. XCMG a conçu des modèles de formation personnalisés pour tous les apprentis, qui incluent une intégration à la culture de l’entreprise, l’enseignement de la théorie, l’expérience sur le terrain, un forum d’échange avec des experts industriels et des activités autour d’une expérience particulière.

Ces séances accueillent des apprentis internationaux en provenance du Canada, de Mongolie, de l’Ouganda, du Kenya, de Birmanie, du Bangladesh, d’Indonésie et des Émirats arabes unis. XCMG a prévu des activités supplémentaires de renforcement des équipes et d’expérience culturelle dans le but de présenter l’histoire, la culture et les coutumes populaires de Xuzhou, tout en tissant des liens d’amitié.

« XCMG est une société bien rodée, qui se définit par sa culture caractéristique, sa prise en compte humaine et ses équipes aux excellentes qualités professionnelles », a dit M. Isaac Muisyo, venu du Kenya pour effectuer un stage de technicien de maintenance à l’international.

Le Programme fait partie des 14 projets de positionnement précis de XCMG dans la campagne mondiale de santé publique « For Better Life » (Pour une meilleure vie), dont ont bénéficié 303 apprentis à travers le monde, parmi lesquels 149 opérateurs et 156 ingénieurs de maintenance à l’international. XCMG a également travaillé avec 54 distributeurs à l’étranger et des lycées professionnels locaux, dans le but d’accueillir 76 ateliers de maintenance des produits, répondant ainsi à l’engagement de l’entreprise envers l’éducation.

À propos de XCMG

Créée il y a 74 ans, XCMG est une société manufacturière multinationale qui fabrique des machines lourdes. Elle occupe actuellement la neuvième place mondiale dans l’industrie des machines de construction. La société exporte dans plus de 177 pays et régions du globe.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : www.xcmg.com, ou les pages de XCMG sur Facebook, Twitter, YouTube, Li nkedIn et Instagram.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/539701/XCMG.jpg