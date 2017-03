Pour la quatrième fois et certainement pas la dernière : DHL a été nommé meilleur transitaire international par le monde des affaires en Afrique

Cette reconnaissance arrive alors que DHL continue à accroître ses investissements dans de nouvelles et très nombreuses liaisons de fret aérien depuis l’Afrique vers le reste du monde

JOHANNESBURG, 9 mars 2017 /PRNewswire/ — DHL Global Forwarding, le premier prestataire au monde de services de fret aérien, maritime et routier, a été élu comme le transitaire de fret international de l’année en Afrique pour la quatrième fois par les lecteurs de STAT Times, une publication réputée et spécialisée en fret aérien international. DHL a reçu le prix international pour l’excellence dans le fret aérien à l’occasion d’une cérémonie organisée par STAT Times, le 22 février à Johannesburg.

« C’est pour nous un honneur et un privilège d’être une fois de plus reconnus comme le meilleur prestataire de fret aérien d’Afrique par les entreprises qui comptent sur nos services pour augmenter leurs ventes internationales et leurs parts de marché », a déclaré Claudio Scandella, PDG de DHL Global Forwarding pour le Moyen-Orient et l’Afrique. « En fournissant des services de fret de haut niveau en Afrique au cours des 35 dernières années, DHL a été un témoin privilégié de la croissance économique et du développement rapides du continent. Alors que les entreprises africaines continuent à puiser dans leur plein potentiel, nous sommes toujours résolus à les soutenir en leur apportant des liaisons de fret flexibles , économiques et en temps opportun qui les placent au cœur des opportunités qu’offre le marché mondial.

2016 a vu DHL déployer une gamme de nouveaux services pour gérer la demande croissante en termes de fret aérien venant des industries africaines en plein essor, telles que l’électronique grand public et l’industrie minière, qui bénéficient souvent du portefeuille aussi large de services de fret maritime de l’entreprise.

« Le trafic de fret aérien international en Afrique a augmenté de 3,8 % en glissement annuel en 2016[1],” a ajouté M. Scandella. « Pour poursuivre leur trajectoire de croissance actuelle, les entreprises africaines vont avoir besoin de services de fret aérien rapides et fiables qui augmentent très significativement leur connectivité avec le reste du monde. »

Le dernier « DHL Global Connectedness Index » (index de connectivité mondiale de DHL) qui mesure les flux de commerce international, de capitaux, d’informations et de personnes entre les différents pays, a souligné que les pays africains restent parmis les moins connectés au monde, en particulier dans les régions sub-sahariennes[2]. DHL n’a cessé d’investir dans des infrastructures pour augmenter la connectivité du commerce africain au cours des dernières années. L’entreprise a notamment construit un centre de fret de 16 millions d’euros, d’une superficie de 17 500 mètres carrés en Afrique du Sud, en 2015.

« Une plus grande connectivité internationale signifie un accès accru aux consommateurs et aux capitaux, qui sont les deux ingrédients essentiels pour une croissance constante des affaires », a déclaré M. Scandella. « Nous demeurons résolus à accroître la fréquence, la variété et les investissements dans les liaisons de fret aérien entre l’Afrique et le reste du monde, en donnant aux entreprises locales la plate-forme dont elles ont besoin pour concurrencer, voire dépasser leurs concurrents étrangers. »

