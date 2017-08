PRB prévoit une population mondiale de 9,8 milliards à l’horizon 2050

La jeunesse va se chiffrer à 1,4 milliard

WASHINGTON, 15 août 2017 /PRNewswire/ — La population mondiale va atteindre les 9,8 milliards d’habitants à l’horizon 2050, soit une augmentation de 31 pour cent par rapport aux 7,5 milliards estimés à ce jour, selon les prévisions comprises dans la Fiche de données de la population mondiale 2017 du Population Reference Bureau.

Photo – http://mma.prnewswire.com/ media/544742/PRB_2017_Data_ Sheet_Largest_Populations_ Infographic.jpg

Les prévisions de PRB pour l’année 2050 montrent que la population africaine va plus que doubler pour se chiffrer à 2,6 milliards d’ici 2050 et représenter plus de la moitié (57 pour cent) de l’augmentation de la population mondiale à cette date. En Asie, le nombre d’habitants va augmenter de 750 millions pour se chiffrer à 5,2 milliards, tandis que l’Europe (Russie y compris) se dirige vers une baisse de la population de 745 millions à 736 millions. La population du continent américain va augmenter du milliard actuel à 1,2 milliard et l’Océanie (qui comprend l’Australie et la Nouvelle-Zélande) va passer de 42 à 63 millions.

Les prévisions de population en 2050 de la fiche de données indiquent que :

L’Inde sera le pays le plus peuplé au monde avec 1,7 milliard d’habitants , la Chine occupant la deuxième place avec 1,3 milliard. Actuellement, la Chine compte 1,39 milliard d’habitants, alors que l’Inde en compte 1,35 milliard.

, la Chine occupant la deuxième place avec 1,3 milliard. Actuellement, la Chine compte 1,39 milliard d’habitants, alors que l’Inde en compte 1,35 milliard. L’Inde enregistrera aussi la plus grande augmentation numérique de la population que tout autre pays , en voyant ses habitants augmenter de 323 millions à l’horizon 2050. Le Nigeria enregistrera la deuxième plus grande hausse avec 220 millions, suivi par la République démocratique du Congo avec 134 millions.

, en voyant ses habitants augmenter de 323 millions à l’horizon 2050. Le Nigeria enregistrera la deuxième plus grande hausse avec 220 millions, suivi par la République démocratique du Congo avec 134 millions. Trente-neuf pays auront une population inférieure en 2050 qu’en 2017. La Chine enregistrera la plus grande baisse du nombre de la population, de l’ordre de 44 millions, suivie par le Japon qui en perdra 25 millions et l’Ukraine 9 millions.

La Chine enregistrera la plus grande baisse du nombre de la population, de l’ordre de 44 millions, suivie par le Japon qui en perdra 25 millions et l’Ukraine 9 millions. La population de 30 pays, presque tous en Afrique, doublera ou plus d’ici 2050.

Les États-Unis auront une population de 397 millions d’habitants, contre les 325 millions actuels.

Une Fiche de données spéciale s’attache à la jeunesse

La Fiche de données de cette année met un accent spécial sur la jeunesse dans le monde entier. En voici les chiffres clés :

La jeunesse dans le monde entier (tranche d’âge des 15 à 24 ans) devrait augmenter pour se chiffrer à 1,4 milliard en 2050 , par rapport au 1,2 milliard actuel, mais la part de la jeunesse dans la population mondiale devrait descendre à 14 pour cent, alors qu’elle est actuellement de 16 pour cent.

, par rapport au 1,2 milliard actuel, mais la part de la jeunesse dans la population mondiale devrait descendre à 14 pour cent, alors qu’elle est actuellement de 16 pour cent. La jeunesse africaine passera à 35 pour cent de la jeunesse mondiale totale à l’horizon 2050 , alors qu’elle est de 20 pour cent actuellement.

, alors qu’elle est de 20 pour cent actuellement. L’Éthiopie a actuellement le plus haut taux de population jeune avec 21,8 pour cent alors que la Bulgarie a la plus faible part avec 9,1 pour cent.

alors que la Bulgarie a la plus faible part avec 9,1 pour cent. Le taux mondial de fertilité chez les adolescents (tranche d’âge de 15 à 19 ans) est de 50 naissances pour 1 000 femmes, alors qu’il est de seulement 16 pour 1 000 dans les pays plus développés et de 54 pour 1 000 dans les pays moins développés.

Avis aux médias : vous pouvez utiliser le lien ci-dessous pour accéder à des informations contextuelles, des images graphiques, des images partageables et des vidéos explicatives sur la Fiche de données sur la population mondiale 2017 : https://drive.google. com/drive/folders/0B85ciVy- QP7cZUp5ME55R09nS28?usp= sharing

À propos de PRB : PRB informe les personnes du monde entier sur la population, la santé et l’environnement, et leur donne la possibilité d’utiliser ces informations pour faire progresser le bien-être des générations actuelles et à venir. Vous en saurez plus sur www.prb.org.

Contacter Peter Goldstein : datasheet@prb.org; tél : 1.202.939.5407