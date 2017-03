PWPS livre deux unités FT8® MOBILEPAC® à mode accéléré en Libye

GLASTONBURY, Connecticut, 16 mars 2017 /PRNewswire/ — Le 13 décembre 2016, PW Power Systems, Inc., une société du groupe Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI), a signé un accord auprès de Power & Water Alliance LLC (P&WA) pour livrer deux unités de turbine à gaz aéro-dérivé FT8® MOBILEPAC® à la Compagnie générale d’électricité de Libye (GECOL). P&WA installera les unités à Tripoli dans le cadre d’un contrat clé en main avec le Fonds Qatari pour le Développement (QFFD) afin d’appuyer les efforts humanitaires du gouvernement du Qatar pour soutenir le peuple libyen.

Le directeur général du Fonds Qatari pour le Développement, Khalifa bin Jassim Al Kuwari, a signé l’accord avec la compagnie générale d’électricité de Libye et le directeur général de la société américaine Power & Water Alliance LLC. GECOL sera propriétaire exploitant des turbines à gaz, qui fonctionneront au carburant diesel, et celles-ci devraient être opérationnelles au printemps 2017.

« PW Power Systems a apporté un soutien rapide au peuple libyen en livrant les unités de turbines à gaz FT8 MOBILEPAC en Libye dans un délai de six semaines à compter de la signature du contrat », déclare le président de PWPS, Peter Christman. « Ces unités mobiles à mode accéléré fourniront une certaine flexibilité en matière de carburant et une fiabilité élevée en alimentant des milliers de personnes en électricité, mais aussi en soutenant les infrastructures essentielles comme les hôpitaux et les centres de soins communautaires ».

Contexte

Recourant à la technologie éprouvée de packs de turbine à gaz SWIFTPAC®, le pack de turbine à gaz MOBILEPAC est conçu pour fournir de l’électricité de manière rapide et fiable. Ses avantages comprennent sa compatibilité environnementale, sa capacité bicombustible/double fréquence et son fonctionnement à distance. PWPS a fourni plus de 550 moteurs FT8 à l’industrie grâce à 127 packs dotés de la configuration MOBILEPAC.

À propos de PW Power Systems, Inc.

PW Power Systems, Inc. (PWPS), dont le siège social est situé à Glastonbury, dans le Connecticut, est un leader mondial en prestation de solutions énergétiques pour l’industrie de la production d’électricité. PWPS fournit un vaste éventail de produits et de services, notamment des groupes de turbines à gaz, des services après-vente pour les turbines à gaz industrielles, ainsi que des services d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction. PWPS est une société du groupe Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). MHI, dont le siège social est situé à Tokyo, au Japon, qui est l’un des plus grands fabricants de machinerie lourde au monde, fort d’un chiffre d’affaires consolidé de l’ordre de 35,9 milliards USD pour l’exercice clos le 31 mars 2016. La gamme diversifiée de produits et de services de MHI comprend les centrales électriques, y compris la puissance distribuée et les usines chimiques, les équipements de protection de l’environnement, la construction navale, les structures en acier, les machines industrielles et d’usage général, les aéronefs, les systèmes spatiaux et les systèmes de conditionnement d’air. Pour en savoir plus sur PWPS, rendez-vous sur www.pwps.com.

Contact : Lucia Maffucci, 860-368-5535

Logo – https://mma.prnewswire.com/ media/284312/pw_power_systems_ logo.jpg