Sabre va proposer des services conseil aux compagnies aériennes qui sont membres de l’AFRAA

Ce nouvel accord permettra aux transporteurs africains de faire concurrence à leurs homologues internationaux

NAIROBI, Kenya et SOUTHLAKE, Texas, 6 avril 2017 /PRNewswire/ — Sabre Corporation (NASDAQ : SABR), l’un des fournisseurs mondiaux les plus renommés dans le secteur du voyage et du tourisme, va fournir des services conseil à plusieurs compagnies aériennes dans le cadre d’un nouvel accord avec l’Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA).

Dix transporteurs, dont Rwandair, South African Airways et Royal Air Maroc, prendront part au programme conseil de Sabre qui reposera notamment sur une analyse complète de la marque de ces compagnies et de la satisfaction de leur clientèle et décernera à chacune des compagnies un Net Promoter Score (NPS). Les compagnies qui participeront à la nouvelle étude NPS de Sabre feront l’objet d’une enquête approfondie devant leur permettre de mieux comprendre les problèmes particuliers de leurs clients et leur expérience, ainsi que les désirs et les motivations du passager aérien africain. Ce programme comprendra également des ateliers gratuits sur les meilleures pratiques et des recommandations sur la manière dont la technologie peut accroître les recettes, réduire les coûts et améliorer l’expérience des passagers tout au long de l’année.

« La demande pour le transport aérien en Afrique pourrait progresser de pas moins de 24 % après l’introduction du nouveau passeport panafricain en 2018 », explique Dino Gelmetti, vice-président des solutions pour les compagnies aériennes dans la région EMEA chez Sabre. « Il reste que de récentes études menées par Sabre ont fait apparaître des problèmes courants chez les consommateurs africains ainsi que des entraves aux voyages comme des difficultés pour faire des réservations, des procédures déconcertantes pour l’enregistrement des bagages et l’absence de vols vers certaines destinations. A l’heure où le transport aérien devient plus accessible pour les citoyens africains, il est important que les transporteurs africains comprennent davantage leurs clients et se dotent d’une technologie robuste, fiable et flexible. Cela leur permettra de remporter des parts de marché sur leurs homologues étrangers, lesquels assurent aujourd’hui plus de 80 pour cent des vols dans l’espace aérien africain ».

Les résultats de l’étude NPS seront présentés aux transporteurs participants lors de la Convention des parties prenantes du secteur aérien africain de l’AFRAA, qui se tiendra en Tunisie du 7 au 9 mai prochain.

« Sabre, l’un des éminents partenaires de l’AFRAA, a l’expérience d’apporter un appui aux plus grandes compagnies aériennes mondiales pour qu’elles restent compétitives et relèvent leurs défis commerciaux », selon le Dr Elijah Chingosho, secrétaire général de l’AFRAA. « Il était donc naturel que nous passions ce nouvel accord avec Sabre, et nous sommes impatients de permettre à nos membres de bénéficier de son savoir-faire afin qu’ils puissent renforcer leurs propres opérations et faire concurrence aux transporteurs les plus performants au monde ».

Sabre propose des services de technologie et de conseil à plus de 225 compagnies aériennes, y compris la plupart des plus grands transporteurs au monde. La vaste gamme de solutions logicielles flexibles et modulaires proposées par Sabre permet aux compagnies aériennes de mener leurs opérations comme elles l’entendent et d’adapter leurs activités en fonction de l’évolution des besoins et des exigences. De nombreux grands transporteurs africains, comme South African Airways, Kulula ou Ethiopian Airlines, font déjà appel à la technologie de Sabre pour relever leurs plus grands défis : accroître le chiffre d’affaires, minimiser les coûts et offrir une meilleure expérience de voyage.

