Seaborn Networks livre des itinéraires SeaSpeed ULL entre les centres de données des centraux du Brésil et des États-Unis

BOSTON, 10 novembre 2017 /PRNewswire/ — Seaborn Networks (« Seaborn »), un important développeur, propriétaire et exploitant de systèmes de câbles à fibre optique sous-marins indépendants, a annoncé ce jour avoir fourni SeaSpeed Tier 1 sur Seabras-1 à ses clients inscrits. SeaSpeed Tier 1 est l’itinéraire avec la plus faible latence entre 1400 Federal à Carteret, dans le New Jersey et B3 à São Paulo, avec une latence réelle mesurée de 105,05 ms RTD (temps de propagation aller-retour) entre les centres de données des centraux. Il s’agit d’un service direct de central à central où les baisses intermédiaires au niveau des stations de réception du câble ne sont pas autorisées.

En outre, Seaborn a également livré son service de latence SeaSpeed Tier 2 (formellement, classe opérateur) de 1400 Federal à B3 à ses clients inscrits, avec une latence réelle mesurée de 106,54 ms RTD entre les centres des centraux. Seabras-1 Tier 2 est une méthode moins onéreuse pour les cabinets d’échanges financiers pour obtenir l’itinéraire le plus récent et le plus direct entre Carteret et B3. SeaSpeed Tiers 1 et 2 offrent tous les deux la connectivité la plus fiable entre les échanges commerciaux des États-Unis et du Brésil.

Seaborn gère l’ensemble des six paires de fibres de Seabras-1 pour ses clients. Cette gestion est assurée à travers les propres centres d’opérations du réseau (« NOC ») de Seaborn disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec la présence permanente d’employés de Seaborn, son propre NOC de récupération en cas de sinistre, ainsi que le contrôle de sa station de réception du câble à Praia Grande et la possession intrinsèque (avec Partners Group pour le copte de ses clients) de l’ensemble des six paires de fibres sur Seabras-1. Seaborn gère la totalité du système indépendamment du fait que ces parties disposent de SeaSpeed ou, par le biais de l’offre Wholesale de Seaborn, qu’elles achètent des droits irrévocables d’usage (DIU) ou louent des paires de fibres, du spectre ou de la capacité de service.

Cela permet à Seaborn d’offrir ses offres SeaSpeed et Wholesale avec les attributs uniques suivants :

SeaSpeed Tiers 1 et 2 sont disponibles uniquement auprès de Seaborn par l’intermédiaire de son partenaire de distribution exclusif Spread Networks, et sont destinés aux clients de l’industrie financière. Ils ne peuvent être revendus ou échangés avec des tiers et ils comprennent tous les deux des accords de niveau de service (« SLA ») à la pointe de l’industrie concernant la latence.

Tous les clients de Seaborn n’appartenant pas au secteur financier (parmi lesquels les opérateurs téléphoniques, les clients OTT, les FAI et les revendeurs) disposent du service Wholesale de Seabras-1, qui est lui aussi géré par Seaborn. Seaborn considère que son offre Wholesale fournit une latence plus faible que les câbles sous-marins concurrents entre NJ/NY et São Paulo et permet également de choisir parmi un vaste éventail d’emplacements POP (point de présence) de réseau aux États-Unis et au Brésil. Cependant, Wholesale n’inclut pas de SLA relatifs à la latence ni de liaison directe vers B3.

La latence réelle mesurée de POP à POP pour les offres Wholesale varie en fonction de la vaste gamme d’emplacements POP offerte par Seaborn et nous pensons qu’elle est plus faible que n’importe quel autre système de câble États-Unis/Brésil entre les POP que nous servons. Par exemple, notre service Wholesale entre SP3 à Sao Paulo et 800 Secaucus dans le New Jersey bénéficie d’une latence de 107,76 ms RTD. La latence d’une station à une autre de nos solutions Wholesale est également différente de celle des offres SeaSpeed.

La latence et la qualité de service de Seaborn pour ses clients SeaSpeed sont sans précédent.

Avec plus de 520 millions $ investis dans Seabras-1, c’est le tout premier projet de câble sous-marin conçu de A à Z qui permet d’offrir la liaison la plus rapide entre les plus grands centraux d’Amérique du Nord et d’Amérique du Sud.

Seaborn est un important développeur, propriétaire et exploitant de systèmes de câbles à fibre optique sous-marins indépendants, dont Seabras-1 entre les États-Unis et le Brésil qui est désormais totalement opérationnel, ARBR entre le Brésil et l’Argentine (demande de service au T4 2018) et SABR entre le Brésil et l’Afrique du Sud (demande de service en 2019). Seaborn dispose de bureaux aux États-Unis, au Brésil et en Angleterre ainsi que des centres d’opérations du réseau disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La direction bénéficie d’une expérience en conception, construction, financement et exploitation d’un grand nombre de réseaux sous-marins et terrestres dans le monde. www.seabornnetworks.com

