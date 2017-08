Spreadtrum lance deux gammes complètes de plateformes Soc LTE haute performance destinées au marché grand public international

SHENZHEN, Chine, le 15 août 2017 /PRNewswire/ — Le 15 août heure de Pékin, Spreadtrum a organisé avec succès à Shenzhen sa Conférence internationale 2017 pour les partenaires intitulée « Infinite Chip, Infinite Intelligence ». Intel, China Mobile, China Unicom, China Telecom, Reliance, Vodafone, Orange, Telefonica, TRUE, Smartfren, Mircomax, Google, Huawei, ZTE, OPPO, VIVO, Gionee, Alcatel, Dialog et plus de 1 000 partenaires internationaux de Spreadtrum ont participé à ce grand événement. Spreadtrum a partagé sa stratégie marketing pour l’année 2017, et a fourni des informations sur ses tous derniers produits au public international présent à la conférence. En outre, Spreadtrum a présenté ses solutions innovantes en matière de communications mobiles et d’IoT (terminal automobile, communications haut débit, et sécurité financière). Lors de la conférence, Spreadtrum a dévoilé deux gammes complètes de plateformes SoC LTE différenciées à haute performance : Spreadtrum SC9853I, qui s’appuie sur la plateforme de fonderie avancée en 14 nm d’Intel, sur une architecture Intel Airmont à 64 bits et huit cœurs, ainsi que sur la solution à 5 modes hautement intégrée ; et la gamme Spreadtrum SC9850, qui offre une faible consommation énergétique. La production de masse de ces deux gammes de puces a d’ores et déjà commencé.

Basée sur la plateforme de fonderie en 14 nm d’Intel, la gamme Spreadtrum SC9853I cible le marché international des smartphones milieu et haut de gamme. Elle intègre le processeur 1,8 GHz basé sur l’architecture Intel Airmont à 64 bits et huit cœurs, qui permet à la gamme SC9853I d’offrir une capacité d’informatique mobile haute performance, couplée à une consommation énergétique ultra-faible. La gamme SC9853I est compatible avec les liaisons descendantes LTE de catégorie 7 et les liaisons montantes de catégorie 13 afin de se conformer à la norme de communications à 5 modes (TD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/ WCDMA/GSM), qui peut atteindre des vitesses de liaison descendante de 300 Mbit/s et des vitesses de liaison montante jusqu’à 150 Mbit/s, afin de bénéficier d’une véritable expérience de navigation en ligne en 4G+. La gamme intègre également la lecture de vidéos HD 1 080p, un écran 18:9 FHD+ (1 080 x 2 160), ainsi que deux appareils photo offrant une résolution de 16 mégapixels.

« Notre premier produit conjoint a été lancé plus tôt dans l’année à l’occasion du Mobile World Congress, et nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat dans le cadre de la sortie de la gamme SoC SC9853I de Spreadtrum. La plateforme de fonderie personnalisée en 14 nm d’Intel offre une PPA leader dans le secteur, ainsi qu’un service et un support de fonderie clés en main. Elle se révèle idéale pour les conceptions mobiles grand public qui exigent haute performance et faible fuite », a déclaré le Dr Zane Ball, vice-président du groupe Technologies et fabrication d’Intel, et directeur général de la Fonderie personnalisée d’Intel. « Spreadtrum a tiré pleinement parti des avantages de la plateforme de fonderie personnalisée en 14 nm d’Intel. Par conséquent, la gamme SC9853l offre d’excellentes performances ainsi qu’une gestion énergétique efficace, qui améliorent l’expérience des utilisateurs mondiaux de smartphones. »

La gamme Spreadtrum SC9850 est conçue pour les marchés mondiaux de milieu et haut de gamme. Elle est équipée d’un processeur d’application ARM Cortex-A7 à quatre cœurs, ainsi que d’un accélérateur de graphiques 3D intégré ARM Mali 820. La gamme SC9850 est compatible avec la norme de communications à 5 modes (TD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/ WCDMA/GSM). Elle est également équipée d’un agrégat à double porteuse : liaison descendante de catégorie 7 (jusqu’à 300 Mbit/s) et liaison montante de catégorie 13 (jusqu’à 150 Mbit/s), lecture de vidéos HD 1 080p, écran 18:9 HD+ (720 x 1 440), et deux appareils photo jusqu’à 13 mégapixels.

Dans le même temps, les gammes SC9853I et SC9850 visent à améliorer la capacité de traitement du double appareil photo. Les deux gammes offrent un 3DNR intégré pour améliorer les prises de vue de nuit ainsi que d’autres fonctionnalités telles que le recentrage, la beauté des visages en temps réel, le modelage 3D et la RA. Grâce à la technologie exclusive EverMuLTETM de Spreadtrum, ces produits peuvent offrir des fonctionnalités de double SIM, de double 4G et de double VoLTE afin d’améliorer l’expérience d’appel. Les deux gammes sont compatibles avec l’application de paiement urbain NFC, et s’intègrent avec des centres de contrôle des capteurs afin d’offrir une solution globale, qui améliore l’expérience des utilisateurs.

Le Dr Leo Li, président et PDG de Spreadtrum, a commenté : « Les plateformes SoC LTE de Spreadtrum incluent la gamme SC9853l, qui s’appuie sur la plateforme de fonderie personnalisée en 14 nm d’Intel et qui recourt à ses capacités informatiques hautement efficientes ainsi qu’à ses technologies avancées, et nous sommes convaincus que cette gamme permettra à nos clients de concevoir des produits de terminaux intelligents plus compétitifs. Ces plateformes sont susceptibles d’offrir de meilleures performances afin de répondre à la demande croissante du marché LTE mondial. En outre, ces types différenciés de solutions de puces LTE permettent à nos clients de s’adresser à des segments de marché multiples lorsqu’ils développent leurs produits finaux ».

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.spreadtrum.com.

Photo – http://mma.prnewswire.com/ media/544982/Spreadtrum_ Communications.jpg