Un nouveau guide aide les pays à évaluer les options de financement de la vaccination

WASHINGTON, le 21 février 2017 /PRNewswire/ — Un nouveau guide de ressources intitulé Immunization Financing: A Resource Guide for Advocates, Policymakers, and Program Managers (Financement de la vaccination : un guide de ressources destiné aux militants, aux décideurs politiques et aux gestionnaires de programmes), a été publié aujourd’hui afin de fournir des conseils pratiques aux pays à revenu faible et intermédiaire souhaitant mobiliser des ressources en faveur de programmes de vaccination. Ce guide propose 26 dossiers, comprenant des études de cas portant sur huit États, afin d’aider les pays souhaitant financer durablement la vaccination.

Ce guide de ressources a été conçu en tant qu’outil en libre accès (www.immunizationfinancing.org ) afin d’aider les militants et les décideurs dans le cadre de leur évaluation des avantages et des inconvénients relatifs aux sources financières potentielles. Ce guide a également été conçu afin d’aider les utilisateurs à appréhender et planifier les coûts liés à la vaccination, à déterminer les vaccins à adopter, à en savoir plus sur la manière d’établir un soutien politique étendu pour les programmes de vaccination, ainsi qu’à déterminer comment faire fonctionner de manière plus efficace les fonds limités.

Plusieurs importantes tendances mondiales émergentes font de ce guide de ressources un outil encore plus pertinent :

De nombreux pays ont formulé des engagements historiques en faveur de la vaccination au cours des dernières années, parmi lesquels l’approbation du Plan d’action mondial pour les vaccins en 2012 par l’ensemble des 194 États membres de l’Assemblée mondiale de la santé, ainsi que de la Déclaration d’Addis sur la vaccination en 2016, dans le cadre de laquelle les pays africains se sont engagés à accroître les financements nationaux en faveur de la délivrance de vaccins et de services de vaccination.

Le nombre de nouveaux vaccins susceptibles de sauver des vies ne cesse d’augmenter, offrant des opportunités sans précédent pour les pays, tout en nécessitant néanmoins des financements accrus.

En outre, de nombreux pays enregistrant une croissance économique abandonnent progressivement le soutien externe fourni par Gavi, l’Alliance du vaccin, pour se tourner vers un financement entièrement national.

La vaccination constitue l’une des interventions de santé les plus sûres, les plus efficaces, et les plus rentables qui existent aujourd’hui. Les programmes de vaccination permettent de sauver deux millions de vies chaque année, et grâce aux vaccins, la variole a pu être éradiquée. Une étude récente publiée dans la revue Health Affairs a révélé que chaque dollar investi par des pays à revenu faible et intermédiaire afin d’étendre l’accès aux vaccins rapportait 16 $, et que ce rendement augmentait jusqu’à atteindre 44 $ en tenant compte des retombées économiques globales.

Le défi relatif au financement de la vaccination au sein des pays à revenu faible et intermédiaire peut se révéler majeur. Bien que la couverture vaccinale dans les pays les plus pauvres ait connu une amélioration significative, un enfant sur cinq en Afrique ne bénéficie toujours pas des vaccins les plus basiques. Les gouvernements sont confrontés à des décisions difficiles lorsqu’il s’agit de déterminer où et comment dépenser un financement limité. Ils sont confrontés à de nombreuses priorités concurrentes, telles que par exemple les investissements dans d’autres initiatives de santé, dans le développement des infrastructures, et dans l’éducation. La vaccination exige une planification rigoureuse et un financement durable de la part des gouvernements. Les études de cas proposées dans le guide fournissent des exemples utiles détaillant les différentes approches de financement qu’adoptent les nations.

« Les gouvernements des pays à revenu faible et intermédiaire nous rapportent souvent qu’ils ont besoin d’outils pratiques qui les aideront à déterminer comment mobiliser les ressources nationales, et garantir que ces fonds soient utilisés de manière efficiente et efficace, » a déclaré Gina Lagomarsino, présidente et PDG de Results for Development. « Ce guide de ressources sur le financement de la vaccination, qui s’appuie sur des exemples de pays comparables, fournit exactement le type d’informations dont les décideurs ont besoin. »

Le Guide de ressources sur le financement de la vaccination est actuellement disponible en anglais. Il sera traduit en français au milieu de l’année 2017. Ce guide a été produit par Results for Development, sur la base de recherches financées en partie par la Fondation Bill & Melinda Gates. Ce guide de ressources est une mise à jour de la Boîte à outils sur le financement de la vaccination : une ressource destinée aux décideurs politiques et aux gestionnaires de programmes, publiée par la Banque mondiale et Gavi, l’Alliance du vaccin, en décembre 2010.

Afin de consulter le guide de ressources en ligne, rendez-vous sur www.immunizationfinancing.org. Pour obtenir des exemplaires imprimés, veuillez contacter Daniel Arias à l’adresse darias@r4d.org.

À propos de Results for Development

Results for Development (R4D) est une organisation mondiale à but non lucratif qui travaille avec des partenaires répartis dans plus de 55 pays, afin de trouver de nouveaux moyens d’aider les individus à s’extraire de la pauvreté et à atteindre leur plein potentiel. Nous abordons avec rigueur les défis de développement émergents et persistants en apportant des idées nouvelles, notamment dans les domaines de la santé et de l’éducation, et nous lançons et promouvons des solutions créatives à fort impact. Nous y parvenons en menant des analyses et en produisant des données qui contribuent à informer et influencer les décideurs, en créant des plateformes et des réseaux qui connectent les individus et les idées, en fournissant un soutien direct aux agents locaux du changement, et en combinant ces approches afin de délivrer des résultats significatifs et durables. Pour plus d’informations, visitez notre site Web www.r4d.org.