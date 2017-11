Une collaboration mondiale « gagnant-gagnant » – La conférence sur l’alliance stratégique pour l’économie numérique « B&R » a lieu

JINAN, Chine, 3 novembre 2017 /PRNewswire / – Placée sous le thème « Collaboration mondiale gagnant-gagnant », la conférence sur l’alliance stratégique pour l’économie numérique « B&R » s’est tenue le 2 novembre à l’Inspur Jinan Science and Technology Park, à Jinan, en Chine. Parmi les participants, on comptait les représentants d’entreprises Peter Sun, président du conseil et PDG d’Inspur Group ; Owen Chan, vice-président principal de Cisco Systems, Inc., président de Cisco pour la Grande Chine et coprésident du conseil de Cisco Chine ; Charles Kiang, directeur général des partenariats technologiques du groupe IBM pour la Grande Chine ; Stefan Merz, vice-président principal de la stratégie et du développement d’entreprise de Diebold Nixdorf ; et Angel Ruiz, directeur d’Ericsson Media. Trois institutions financières chinoises, à savoir la Banque d’Exportation et d’Importation de Chine, la Banque du développement de Chine et la China Export & Credit Insurance Corporation ont également participé à l’évènement, aux côtés de diplomates venus de cinq pays, dont Winnie Natala Chibesakunda, ambassadrice de Zambie en Chine, et de plus de 200 représentants d’entreprises d’autres pays. Ils ont tous assisté à la création de l’alliance stratégique pour l’économie numérique « B&R ».

Dans son discours liminaire « Collaboration mondiale gagnant-gagnant », Peter Sun a déclaré : « En tant qu’initiateur de l’Alliance stratégique pour l’économie numérique ‘B&R’, Inspur espère conclure des partenariats avec les plus grandes entreprises technologiques du monde et des institutions financières chinoises. L’entreprise espère aussi aider les pays qui se situent le long de ‘Une Ceinture, une Route’ à résoudre leurs problèmes financiers et techniques qui ont des lacunes, dans l’optique de la construction de l’informatisation. Elle compte apporter les avantages du développement de l’économie numérique aux habitants de ces pays ».

En tant que première plate-forme intégrée « Route et Ceinture » de Chine lancée par des entreprises, l’alliance adopte le mode de collaboration « 1+4+3 », c’est-à-dire une alliance d’Inspur et de quatre géants technologiques mondiaux, Cisco, IBM, Diebold Nixdorf et Ericsson, avec le soutien de trois institutions financières chinoises basées sur la politique, la Banque d’Exportation et d’Importation de Chine, la Banque du développement de Chine et la China Export & Credit Insurance Corporation. La plate-forme fournit de toutes nouvelles solutions de technologie et de financement pour les centres de données, les services cloud, la finance intelligente, la maison intelligente, la fiscalité intelligente et les villes intelligentes, aux pays situés le long de la Ceinture et de la Route.

Owen Chan, Charles Kiang, Stefan Merz et Angel Ruiz ont confirmé les réalisations de leurs collaborations. Ils ont déclaré que l’alliance fera ressortir leurs atouts en termes de technologies, produits et marchés. Ils travailleront avec Inspur pour fournir aux pays situés le long de la Ceinture et de la Route des solutions technologiques avancées et pour réaliser la collaboration mondiale gagnant-gagnant. Les trois institutions financières ont également promis de fournir un soutien financier suffisant à l’alliance afin de promouvoir la route de la soie numérique.

