XM lança MT5 com CFDs de ações individuais

Londres, Reino Unido, March 06, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — O Grupo XM (Trading Point Group) – um dos principais corretores de FX e CFDs – anunciou oficialmente o lançamento da plataforma MT5, com ofertas de mais de 300 CFDs de ações individuais.

Hoje, 06 de março, o Grupo XM (Trading Point Group) anunciou oficialmente o lançamento bem-sucedido da plataforma MT5, depois de uma série de fases de teste, os quais garantem que a plataforma adicional está perfeitamente vinculada a todos os sistemas existentes.

A adição irá permitir que a empresa estenda as suas ofertas a 6 classes de ativos, incluindo CFDs de ações individuais, além das ofertas existentes, que incluem FX, CFDs de índices, metais e energias.

Chris Zacharia, Diretor de Marketing do Grupo, comentou:

Este é outro marco na história da nossa empresa, o que não acontece todos os dias.

É algo que temos esperado pacientemente há muito tempo, e realmente acredito que será decisivo para a XM, que está a dar os seus primeiros passos para estender a sua gama de instrumentos ao leque de ações.

A XM é atualmente a maior corretora* através do MT4, com mais de 20 servidores de MT4 disponíveis e mais de 1.000.000 de clientes. Mas com a adição do MT5 às nossas ofertas de plataformas, estamos a oferecer automaticamente uma nova classe de ativos que até agora não nos era possível: CFDs de ações individuais.

O nosso plano é aumentar as nossas ofertas de instrumentos em até 5.000 CFDs de ações individuais de empresas do mundo inteiro, listadas em várias bolsas de valores, incluindo, sem qualquer limitação, NYSE, NASDAQ, LSE, Bolsa de Valores de Frankfurt, entre outras.

A fase de lançamento atual – que está a ser oficialmente anunciada hoje – inclui um total de 300 instrumentos, mas iremos adicionar mais ofertas com o passar do tempo.

Tal como disse numa entrevista anterior, acredito que o antecessor do MT5 – o mundialmente reconhecido MT4 – é uma excelente plataforma e já se provou como tal, mas só pode satisfazer as necessidades de um determinado público-alvo, mais precisamente os operadores cambiais (forex trader), enquanto o MT5 está aberto a um público-alvo inteiramente novo para além dos operadores cambiais.

Julgada só com base no público-alvo, esta servirá como uma plataforma de múltiplas classes de ativos; até diria que será a plataforma de escolha.

É simplesmente uma nova era.

Sobre o Grupo XM

A XM – a parceira comercial oficial do Homem Mais Rápido do Mundo, Usain Bolt – é uma premiada corretora de forex e CFDs, que serve mais de 1.000.000 de clientes.

A XM é uma marca comercial da Trading Point Holdings Ltd, a qual é proprietária absoluta da Trading Point of Financial Instruments UK Ltd (XM UK)), da Trading Point of Financial Instruments Pty Ltd (XM Australia) e da Trading Point of Financial Instruments Ltd (XM Cyprus).

A XM UK está autorizada e regulamentada pela Autoridade de Conduta Financeira (número de referência: 705428), a XM Australia está licenciada pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (número de referência: 443670) e a XM Cyprus está regulamentada pela Comissão de Valores Mobiliários de Chipre (número de referência: 120/10).

Aviso de risco

A negociação de forex e CFDs envolve um risco significativo para o seu capital investido. Faça por compreender os riscos e gerir a sua exposição aos mesmos.

Lista de Contactos Global da XM:

Reino Unido: Citypoint Building 1 Ropemaker Street EC2Y 9HT London, UK

Austrália: Level 13, 167 Macquarie House, Macquarie Street Sydney 2000, NSW, Australia

Chipre: 12 Richard & Verengaria Street, Araouzos Castle Court, 3rd Floor, 3042 Limassol, Cyprus

*Dados obtidos pela Metaquotes Software Corp

For Media Enquiries Contact Person: Chris Anthony Zacharia - Marketing Director XM Group Contact Phone: 00 357 25 99 00