XM vence prêmio de Melhor Fornecedor de Serviços Forex 2017

LONDRES, April 06, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — O XM Group (Trading Point Group), corretor líder em Forex e CFD (Contrato por diferenças) e parceiro de negócios oficial do Homem Mais Rápido do Mundo, Usain Bolt, foi reconhecido como o Melhor Fornecedor de Serviços Forex de 2017 durante o City of London Wealth and Management Awards, ocorrido em 30 de março no The Guildhall, na cidade de Londres.

O City of London Wealth and Management Awards acontece uma vez por ano e os vencedores de cada categoria são definidos por uma votação pública online.

Durante o evento, Stephen Pinner, diretor de marketing da Goodacre UK, empresa que gerencia o prêmio, disse: “O setor de gestão patrimonial está trabalhando muito para atender uma gama ampla de desafios e é muito reconfortante ver o crescente interesse vindo do público investidor. Além de garantir o cumprimento de uma quantidade significativa de novos requisitos regulatórios, muitas firmas dão o seu melhor para entregar serviços da mais alta qualidade, e esse prêmio reconhece e recompensa as melhores empresas no mercado.”

A intenção do City of London Wealth and Management Awards é reconhecer e promover a qualidade de serviços das empresas e dos indivíduos que trabalham com gestão patrimonial. Os vencedores são definidos por uma votação pública online, que acontece por um período de duas semanas. O conjunto dos votos foi revisado por um painel de juízes independente.

O XM, parceiro de negócios oficial do Homem Mais Rápido do Mundo, Usain Bolt, é um corretor de Forex e CFD que atende mais de 100.000 clientes.

XM é a marca comercial da Trading Point Holdings Ltd., que detém integralmente a Trading Point of Financial Instruments UK Ltd (XM UK), a Trading Point of Financial Instruments Pty Ltd (XM Australia) e a Trading Point of Financial Instruments Ltd (XM Cyprus).

A XM UK é autorizada e regulada pela Autoridade de Conduta Financeira (número de referência: 705428), a XM Australia é licenciada pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (número de referência: 443670) e a XM Cyprus é regulada pela Comissão Cipriota de Valores Mobiliários (número de referência: 120/10).

Negociações Forex e CFD envolvem um risco significativo para seu capital investido. Certifique-se de que você entende completamente os riscos e cuide-se para controlar sua exposição a ele.

