سوار توقع اتفاقية مع شركة الخطوط السعودية للتموين

يستمر سوق الأغذية الجاهزة للأكل و الموفرة للوقت في النمو في المملكة العربية السعودية, وقد أبرزت الأبحاث التي أجرتها سوار أن المستهلكين منفتحون لفكرة شراء وجبات مجمدة و جاهزة للأكل, مع الإهتمام بالمذاق والتنوع والجودة والسعر المناسب بإعتبارها أهم محركات الإختيار .

بالإضافة إلى ذلك، فإن سوق الخدمات الغذائية للشركات ينمو أيضًا ,حيث تتطلع الشركات إلى تحقيق التوازن بين الإختيار والجودة مع خيارات مرنة وبأسعار معقولة.

وتعليقًا على الإتفاقية، قال لؤي الناهض، الرئيس التنفيذي ومؤسس سوار :

“يسعدنا أن نواصل علاقتنا مع شركة الخطوط السعودية للتموين ونتطلع إلى شراكة إستراتيجية حيث يمكننا الجمع بين خبراتنا الفريدة وتعزيز مكانتنا في السوق “.

تستمر مجموعة منتجات سوار في التوسع و تشمل حالياً الوجبات و الحلويات, و التي تتوفر في أسواق التجزئة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية, و عبر موقع سوار الإلكتروني و تطبيق الهاتف المحمول و مكائن البيع الذاتية ” شيف ان بوكس”.

عن سوار : نحن شركة سعودية تركز على إعادة تعريف قطاع الأغذية “الموفرة للوقت” في المملكة العربية السعودية والمنطقة. استنادًا إلى نموذج أعمال مرن، نعمل مع كبار الموردين لجلب أفضل النكهات من جميع أنحاء العالم إلى أسواقنا. توفر مجموعة منتجاتنا المتنوعة للعملاء الطعام الجاهز للأكل, حيث تجمع بين التنوع والمذاق والجودة والتكلفة المناسبة. هدفنا أن تساعد منتجاتنا المستهلكين على عيش حياة أفضل، دون المساومة على ما هو مهم بالنسبة لهم. نحن نخدم قطاعي الشركات وكذلك المستهلكين من خلال أسواق التجزئة, عبر الإنترنت و مكائن البيع الذاتية “شيف ان بوكس”, وهي الأولى من نوعها في المنطقة. من خلال إلتزامنا بالإستدامة ونهج الأعمال الصديق للبيئة، فإننا نفخر بالتوافق مع رؤية 2030 .

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Yusuf Jehangir; yusuf.jehangir@siwar.com;+966 (0) 53 331 6701

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