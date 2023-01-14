‫شركة CHiQ تحوز على الجوائز الدولية لقوة علامتها التجارية

أنشأت تشانغهونغ العلامة التجارية CHiQ للنمو طويل الأجل في مجال الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية التي تستخدم الإنترنت المنزلي. تقدم العلامة التجارية مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك أجهزة التلفزيون والثلاجات ومكيفات الهواء. تتوقع تشانغهونغ أن تزود المستهلكين بتجربة معيشية أكثر راحة وقائمة على الاكتفاء الذاتي من خلال CHiQ .

وتجدر الإشارة إلى أن CHiQ قد توسعت بشكل مطرد في الأسواق العالمية منذ عام 2017، مع وجودها في أكثر من 30 دولة وأكثر من 40 منصة تجارة إلكترونية متعددة الأسواق بما في ذلك Amazon و Lazada و Shopee . ومن ثم فقد أصبحت CHiQ معروفة بشكل متزايد للمستهلكين خارج الصين بفضل قوتها والعديد من القنوات الإعلامية التي يتم من خلالها الترويج للعلامة التجارية والتي تعمل جميعها على زيادة تأثير العلامة التجارية، وهذا مع حصولها على جائزة ضمن أفضل 10 علامات تجارية عالمية للتلفزيونات في عام 2022-2023 والذي يعد بمثابة شهادة على نجاحها.

تهدف CHiQ إلى جعل منزل كل شخص مكان معيشة يمكن فيه تحقيق الرضا الروحي من خلال توفير مجموعة من المنتجات الذكية متميزة التصميم والمبتكرة التي تتوافق مع قيم حياته (من خلال كونها ملونة وجذابة وإيجابية وممتعة). وتحقيقًا لهذه الغاية، طورت CHiQ فكرة +المزيد (“حقق +المزيد في حياتك”)، والتي يمكن من خلالها تحقيق مفاهيم: تصميم أفضل، ومرح أكثر، وإبداع أكثر، واختيارات أكثر، ونمط أفضل، وقيمة أكبر.

واليوم تتوسع فئات منتجات CHiQ إلى ما وراء أجهزة التلفزيون والثلاجات ومكيفات الهواء لتشمل الغسالات والشاشات ومنظفات الأرضيات. كما تنمو القدرة التنافسية لخط إنتاجها في نفس الوقت. وتمثل المنتجات عالية الجودة أساس العلامة التجارية. وبوضع ذلك في الاعتبار، ستواصل CHiQ صقل قدراتها التقنية لتقديم منتجات ذكية وموثوقة توفر حياة ذكية رقميًا لمستخدميها.