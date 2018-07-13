ملاعب كأس العالم تعزز المكانة العالمية لشركة إس آي إس بيتشيز الإنجليزية

لندن، 14 يوليو / تموز، 2018 /PRNewswire/ —

نهائي موسكو يقام على أول عشب هجين من نوعه

يشهد الأحد إقامة نهائي كأس العالم لكرة القدم، الذي يعد النهائي الأول على الإطلاق الذي يقام على طبقة عشب اصطناعي تمثل تقنية ثورية، وهو الأمر الذي يضخ ملايين الجنيهات إلى إس آي إس بيتشيز “SIS Pitches” الشركة الإنجليزية التي تقف وراء هذه التقنية الرائدة.

(صورة: https://mma.prnewswire.com/media/718014/Luzhniki_World_Cup_SISGrass.jpg)

(صورة: https://mma.prnewswire.com/media/718015/SIS_Pitches_Team.jpg)

قامت إس آي إس بتيشيز بتركيب عشبها الهجين باستخدام تقنية ضخ الألياف مع نظام تهوية تحت التربة في ستة ملاعب من بين 12 ملعبًا استضاف كأس العالم، ومنها ملعب لوجنيكي في موسكو الذي يتسع لـ 81,000 مشاهد، والذي سيستضيف الأحد المقبل النهائي المنتظر بين فرنسا وكرواتيا.

وتستخدم أرضية ملعب لوجنيكي عشب إس آي إس جراس “ SISGrass “، – وهو عشب طبيعي بنسبة 95% ومعزز بـ 5% من الألياف الاصطناعية – وتقنية إس آي إس للتهوية “SISAir”، وهي نظام فريد للتهوية يستطيع التخلص من الأمطار المتدفقة من السطح خلال خمس ثوان، بينما يحسن من رطوبة الجذور عبر شبكة من الأنابيب تحت التربة.

وبهذه المناسبة، يشير جورج مولان “George Mullan”، المدير التنفيذي لشركة إس آي إس بيتشيز: “مع قرابة مليار شخص من المتوقع أن يشاهدوا المباراة النهائية، هناك ضغط واضح كي تكون أرضية الملعب في أفضل حال، على الرغم من استخدامها لأكثر من 60 ساعة – بما يعادل موسما كاملا من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز – خلال الأسابيع الخمس المنصرمة. وهو الأمر المستحيل تحقيقه على أرضية عشبية تقليدية”.

ويضيف، “تحدث الجميع عن جودة كرة القدم في هذه البطولة وبالتأكيد منحت أرضيتنا لمودريتش ولوكاكو ومبابي وكين مسرحًا مذهلاً للأداء. وكان التقييم الذي وصلنا من جميع المشاركين إيجابيًا بشكل هائل. فقد كانت البطولة بمثابة العرض الأول على مستوى العالم لهذه التقنيات التي اجتمعت في بطولة كأس العالم وأدت بشكل نموذجي”.

أما ملاعب كأس العالم الست التي تستخدم عشب إس آي إس جراس “SISGrass” فهي لوجنيكي، وسبارتاك، وسامارا، وكالينينغراد، وسارانسك، وروستوف.

وبعد تركيب أكثر من 80 عشبًا هجينًا حول العالم، بما في ذلك ملاعب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز مثل تشيلسي، ونيوكاسل يونايتد، وفولام، وبورنموث، وملعب سيلتك بطل الدوري الاسكتلندي، ومجمع سانت جورج بارك الخاص بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ومع برشلونة التي على وشك الانضمام إلى القائمة، تتوقع إس آي إس بيتشيز تحقيق عائدات سنوية ستنمو من 55 مليون جنيه إسترليني إلى 65 مليون جنيه إسترليني في 2019.

ويضيف مولان: “نحن نرى إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة من الفرق الرياضية المحترفة في الولايات المتحدة واليابان، بالإضافة إلى قطاع الجامعات الأمريكي ونقوم هذا الصيف وحده بتركيب ثمان أرضيات من عشب إس آي إس جراس في فرنسا”.

ومنذ تأسيسها في 2001، تستعين إس آي إس بيتشيز بأكثر من 340 موظفًا حول العالم، ويقع مقر التصنيع في كمبريا، بإنجلترا. ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني http://www.sispitches.com .

صدرت بواسطة بيغ بارتنرشيب “BIG Partnership” بالنيابة عن إس آي إس بيتشيز “SIS Pitches“.

المصدر: SIS Pitches