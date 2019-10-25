‫الأجبان الأمريكية تفوز بـ 131 ميدالية وتحظى بمرتبة الشرف خلال فعاليات جوائز الأجبان العالمية

الأجبان الأمريكية تحظى بالتقدير لقاء الحرفية الفريدة في تصنيعها وتفوز بجائزة أفضل جبنة في العالم من بين أكثر من 3,800 صنف من الأجبان المشاركة في المسابقة من جميع أنحاء العالم

بيرغامو، إيطاليا، 24 أكتوبر 2019: أعلنت لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة جوائز الأجبان العالمية، والمكونة من 260 عضواً من 25 دولة، عن فوز جبنة ’روج ريفر بلو‘ من ’روج كريمري‘ الأمريكية بلقب أفضل جبنة في العالم لعام 2019.

USA Cheese Winners at 2019 World Cheese Awards

وضمّت المنافسات لهذا العام التشكيلة الأكبر والأكثر تنوعاً على الإطلاق من الأجبان من جميع أنحاء العالم، وحققت نسبة المشاركة رقماً قياسياً جديداً بزيادة 10% عن العام الماضي؛ حيث قيّمت اللجنة 3,804 صنف جبنة من 42 دولة مختلفة في يوم واحد. واعتمدت اللجنة في عملية التقييم على قشرة وبنية الجبنة، فضلاً عن لونها وقوامها وتماسكها، فيما تمثل المعيار الأهم لاتخاذ القرار النهائي في المذاق. وأثنى أعضاء لجنة التحكيم على حرفية وبراعة صنّاع الأجبان الأمريكيين، والذين فازوا بعددٍ من الجوائز لتشكيلة من خلطات النكهات الجديدة والرائعة، بالإضافة إلى النكهات الكلاسيكية. هذا وسجّلت الأجبان الأمريكية أفضل مشاركة لها على الإطلاق؛ إذ حازت على 131 ميدالية، بما فيها 7 ذهبيات خالصة، و17 ذهبية، و40 فضية، و67 برونزية.تعدّ الولايات المتحدة الأمريكية أكبر بلد منتج ومصدّر للأجبان في العالم، وقد استأثر صنّاع الأجبان الأمريكيون بجائزة الإنتاج لأكثر من 600 من أصناف الأجبان التي تتراوح بين الخيارات الطرية والطازجة إلى القاسية والمعتّقة.وفي هذا الصدد، قالت أنجيليك هوليستر، الرئيس التنفيذي لنقابة الأجبان الأمريكية: “حرص صنّاع الأجبان الأمريكيون طوال مئات من الأعوام، على بلورة حرفيتهم الاستثنائية، والاستفادة من مزيج الثقافات في تعزيز الابتكار والتنوع والمرونة التي تُتيح لهم الاندماج في أي من المطابخ العالمية. ومع مواظبتها على حصد النجاحات والتوزيع واسع النطاق للمنتجات، تكتشف الأسواق العالمية الجودة التي تُميّز الأجبان الأمريكية”.وتؤكد الإشادات المميزة التي حظيت بها الأجبان الأمريكية خلال فعاليات جوائز الأجبان العالمية على الإعجاب المتنامي الذي تلقاه من المستهلكين، وتدفع الجهود التي يشهدها القطاع لتغيير النظرة السائدة حول تعذر الحصول على الأجبان عالية الجودة إلّا من الدول الأخرى. وقاد هذا الزخم إلى تأسيس نقابة الأجبان الأمريكية، والتي تُعتبر مركزاً لتعريف التجّار والمستهلكين بالأجبان الأمريكية على مستوى العالم.

وأردفت هوليستر قائلة: “نبذل جهوداً كبيرة لتعزيز سمعة الأجبان الأمريكية والترويج لها. وقد أشاد المجتمع العالمي بالأصناف التي نقدمها، والتي نعتمد في صناعتها على إرثٍ راسخ من التميّز بلورته التجربة وتحرر من قيود التقاليد”.

ومن جانبه، قال جيمس جريميلز، رئيس شركة ’روج كريمري‘ التي حاز منتجها ’روج ريفر بلو‘ على جائزة أفضل جبنة أمريكية مصنوعة من الحليب البقري وذلك برعاية النقابة: “تغمرني السعادة ومشاعر الفخر والامتنان. مرت 16 عاماً منذ حصلت ’روج ريفر بلو‘ على جائزتها الأخيرة (ميدالية ذهبية) خلال جوائز الأجبان العالمية في عام 2003. وهذا ما دفعني للعمل مع الجهات التنظيمية والتشريعية ومجلس تصدير الألبان والأجبان الأمريكية لابتكار أول شهادة صحية للجبنة المعدّة من الحليب غير المبستر. ويُمكن حالياً إيجاد جبنة ’روج ريفر بلو‘ وغيرها من أصناف الأجبان الأمريكية مثل ’بليزانت ريدج ريزيرف‘ و’هاربيسون‘ في أفخر متاجر الأجبان والمطاعم في جميع أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة وأستراليا واليابان وحول العالم. وأعرب عن عميق تقديري لرعاية نقابة الأجبان الأمريكية لهذه المنافسات. وأشارك هذا الشرف مع فريقي المتفاني في ’روج كريمري‘ ولجميع من ساهم في رعاية قطيعنا العضوي من أبقار ’براون سويس‘ وهوليستن‘. كما أتوجه بالشكر لعملائنا وشركائنا في ’سافينسيا‘ الذين قدّموا لنا كل الدعم اللازم للحفاظ على قيمنا العضوية والاجتماعية والبيئية”.

وعلاوةً على تعزيز الجهود الرامية إلى التعريف بالأجبان الأمريكية خلال فعاليات جوائز الأجبان الأمريكية، أطلقت النقابة في العام المنصرم برنامجها الرائد لاعتماد شهادة خبير في الأجبان الأمريكية، والذي يُعتبر برنامجاً تدريبياً عالمياً مبتكراً يشمل المتخصصين في مجالات الطهو وتجارة التجزئة على السواء.

هذا ويعمل البرنامج على تثقيف الطلاب والمشاركين فيه حول كيفية استخدام مزايا الأجبان الأمريكية للاستفادة من التوجهات العالمية المجزية من خلال إطلاق العنان للإمكانات الإبداعية لدى الطهاة أو تمكين العاملين في قطاع التجزئة من تعريف العملاء بالقيمة والمتعة التي تقدمها الأجبان. ويُشار إلى أن نقابة الأجبان الأمريكية تعتزم توسيع برامجها متعددة الجوانب خلال عام 2020.

لمعرفة المزيد من المعلومات حول نقابة الأجبان الأمريكية أو أسماء الفائزين بجوائز الأجبان العالمية من الولايات المتحدة الأمريكية، يُرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي:facebook.com/usacheeseguild/.

نبذة حول نقابة الأجبان الأمريكية

تأسست نقابة الأجبان الأمريكية من قبل أكبر منتج ومُصدّر للأجبان في العالم لتكون مركزاً للتميّز والتوعية حول إرث ومذاق واستخدامات الأجبان الأمريكية بين أوساط المشترين والموزعين والطهاة والمستهلكين وغيرهم من المستخدمين النهائيين حول العالم. وتزود النقابة شركائها في مجالات الطهو والتجزئة والخدمات الغذائية بإمكانية الوصول إلى باقة لا تضاهى من الموارد والخدمات. يتميز قطاع الألبان والأجبان الأمريكي بمحفظة دائمة التوسع من الأجبان المستدامة وعالمية المستوى تضم أصنافاً متنوعة. وتعمل نقابة الأجبان الأمريكية تحت إدارة مجلس تصدير الألبان والأجبان الأمريكية.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع

يحيى عيسى

المدير العام الإقليمي للمحتوى والعلاقات الإعلامية

فليشمان هيلارد

هاتف: 0557783004

البريد الإلكتروني: yehia.issa@fleishman.com

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