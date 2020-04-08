‫تعاون بين Free Senegal وComviva لتحسين خدمة نقل الأموال عبر شبكات الهواتف المحمولة

دكار، السنغال، 7 أبريل 2020 /PRNewswire/ –أطلقت شركة Free Senegal، وهي ثاني أكبر مشغل لشبكات الهواتف المحمولة في السنغال، خدمة mobiquity® Money؛ سعيًا منها لتعزيز خدمة “Free Money” التي تقدمها لنقل الأموال عبر شبكات الهواتف المحمولة، وتزويد عملائها بخدمة مدفوعات رقمية عالمية المستوى.تُعد منصة “mobiquity® Money” التي تقدمها Comviva أكبر منصة لنقل الأموال عبر الهاتف المحمول في العالم وذلك من خلال أكثر من 60 موقعًا لها في أكثر من 45 دولة، وستقدم إلى مستخدمي خدمة “Free Money” في السنغال أفضل الممارسات العالمية لنقل الأموال عبر شبكات الهاتف المحمول.

وتجدر الإشارة إلى أن خدمة “Free Money” -التي أُطلقت في عام 2014- هي واحدة من الخدمات الرائدة لنقل الأموال عبر شبكات الهاتف المحمول في السنغال، وتقدم مجموعة من الخدمات المالية الرقمية، منها تحويل الأموال ودفع الفواتير والمدفوعات التجارية وشحن رصيد الهاتف المحمول. وقد أدى التحول عن المنصة الحالية إلى منصة “mobiquity® Money” الجديدة إلى زيادة سعة نظام “Free Money” وتحسين أدائه وتعزيز مستوى الأمان للمعاملات المالية التي تتم من خلاله.

فضلاً عن ذلك، تتميز منصة “mobiquity® Money” بقابليتها للتوسع، وهي الميزة التي ستساعد “Free Money” في إضافة مزيد من العملاء الجدد، ودفع وتيرة نمو المعاملات وتدشين خصائص مُبتكرة. وقد ساعدت البنية التقنية المتطورة بمنصة mobiquity® Money في تمكين خدمة Free Money من التطوير السريع لميزات وخصائص جديدة، بالإضافة إلى عمليات الدمج السريع للمنصة مع جهات إصدار الفواتير والتجار والبنوك ومزودي التحويلات وأنظمة الجهات الخارجية الأخرى بما يقلل من الوقت اللازم لإطلاق خدمات مالية رقمية جديدة. كما توفر المنصة العديد من القدرات المُحسنة مثل إعداد التقارير المتطورة والتسعير المرن وإجراءات وظيفية أفضل لمدفوعات التجزئة، وهو ما يتيح لخدمة Free Money تقديم الخدمات المالية الرقمية والخبرات بما يتسق مع احتياجات عملائها.

وفي هذا الصدد، صرح مامادو مبينجي -الرئيس التنفيذي بشركة Free Senegal– قائلاً ” إننا في Free Money نعمل بلا كلل من أجل تعميم استخدام الخدمات المالية الرقمية وتعزيز تجربة العملاء. واتساقًا مع هذا الهدف، فقد نجحنا في نشر منصة mobiquity® Money بغرض استبدال المنصة الحالية. ستعمل المنصة الجديدة على تسهيل ابتكار المنتجات بما يساعدنا على تعزيز خدمة Free Money، وإطلاق خدمات مالية رقمية جديدة ينصب تركيزها على المستهلك، وتقديم تجربة فائقة للمستخدمين من عملائنا.”

كما صرح أنيل كريشنان -رئيس المنطقة الأفريقية لدى شركة Comviva– قائلاً “إن منصة mobiquity® Money هي منصة لنقل الأموال عبر شبكات الهاتف المحمول، وهي منصة مرنة وزاخرة بالميزات والخصائص وقابلة للتطوير، وقد تم نشرها في أنحاء خمس قارات على مدار الأعوام الأربعة عشرة المُنصرمة. ونحن سعداء بتقديم تجربة الخدمات المالية الرقمية الأفضل في فئتها لمستخدمي Free Money في السنغال. وهذه المنصة ستتيح لخدمة Free Money دفع عجلة نمو نقل الأموال عبر شبكات الهاتف المحمول في السنغال من خلال تقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة وتوفير تجربة دفع للمستخدمين دون احتكاك بينهم.”

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