‫Yutong تشرق في معرض الحافلات العالمية البلجيكي، تقود اتجاها جديدا في تطوير الحافلات

في الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر 2019، أقيم معرض الحافلات العالمية (Busworld) باعتباره أكبر وأقدم معرض الحافلات المتخصص في العالم في بروكسل ببلجيكا. في موقع المعرض، زار السيد تساو تشونغ مينغ السفير الصيني لدى بلجيكا كشك Yutong ليشهد دخولها إلى العالم.

منتجات مبتكرة عالية الجودة تدفع اتجاها جديدا في تطوير صناعة الحافلات

في هذه الدورة لمعرض الحافلات العالمية البلجيكي، عرضت Yutong ثلاثة منتجات جديدة U12 وT13 وICE12 لأول مرة. وفقا لمفهوم التصميم المبتكر وتصميم المظهر الدقيق، فازت U12 وT13 بجائزة التصميم لBusworld، بينما فازت ICE12 بجائزة حماية البيئة لBusworld بمفهومها الأخضر.

من أجل التكيف مع الوضع الجديد وتحقيق تنمية جديدة، أجرت Yutong جولة جديدة من ترقيات العلامة التجارية، قدمت رؤية الشركة الجديدة المتمثلة في بناء رائد مزود لحلول السفر العام في العالم، وأصدرت بهذه المناسبة غرض العلامة التجارية الجديد المتمثل في Yutong لرحلة جميلة (YUTONG: حافلة أفضل، حياة أفضل). أوضحت السيدة جيانغ بينج نائبة مدير العلامة التجارية لمجموعة Yutong قائلة إن Yutong لرحلة جميلة تسعى لتوفير إلى جميع البشرية سفرات ذات أكثر تسهيلا وسلامة وراحة وخضرة و إثارة، وتستكشف علاقات الناس مع الناس والمدن والمجتمع باستمرار من أجل بناء عالم أجمل.

تخطو Yutong نحو العالم بخطوة أسرع وأسرع بدءا من المنتجات والحلول الشاملة وصولا إلى ترقيات العلامة التجارية، ستواصل Yutong السعي لتحقيق الجودة والابتكار والإصلاح بلا انقطاع، وتظهر السفرات الجميلة عبر سلوك فعلي في المستقبل.