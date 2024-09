11x obtient un financement de série A de 24 millions de dollars dirigé par Benchmark pour créer l’avenir du travail numérique

by

SAN FRANCISCO, 17 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — 11x , une startup pionnière en matière d’IA transformant la main-d’œuvre moderne au moyen de travailleurs numériques autonomes, a annoncé aujourd’hui la clôture d’un tour de financement de série A de 24 millions de dollars. Le tour de table a été dirigé par Benchmark, avec la participation de Quiet Capital, SV Angel, Abstract Ventures, Lux Capital, Operator Partners, Visionaries, Activant, HubSpot Ventures, Project A, 20VC, 20Growth, et 20Sales.

Fondée en 2022 par le PDG Hasan Sukkar, 11x simplifie les opérations Go-to-Market (GTM) grâce à des travailleurs numériques alimentés par l’IA, permettant ainsi aux équipes de se concentrer sur le travail stratégique.

« Nous ne ciblons pas les dépenses SaaS, nous ciblons les budgets d’embauche. Notre métier est de vendre du travail », a déclaré Guillaume Roux-Romestaing, Responsable des partenariats chez 11x.

Relever le défi du GTM

Ces deux dernières décennies, le paysage des outils GTM est devenu de plus en plus fragmenté. La prolifération de logiciels spécialisés, allant des CRM et des plateformes d’automatisation du marketing aux outils d’engagement des ventes en passant par les services d’enrichissement des données, a alourdi la tâche des équipes chargées des recettes.

« Depuis l’invention de Salesforce en 1999, l’accumulation de logiciels GTM spécialisés dans les équipes a conduit à des systèmes fragmentés et à des coûts opérationnels élevés. Chaque nouvel outil nécessite souvent ses propres intégrations, sa propre maintenance et sa propre formation, annulant ainsi les gains d’efficacité que ces outils étaient censés apporter », a indiqué Keith Fearon, Responsable de la croissance chez 11x.

La solution 11x

11x redéfinit la main-d’œuvre en développant des travailleurs numériques alimentés par l’IA qui exécutent de manière autonome les flux de travail dans les équipes chargées des recettes. En automatisant les rôles traditionnellement assumés par les employés, ces travailleurs numériques peuvent être « embauchés » pour traiter les tâches efficacement et à grande échelle.

« La clé est de dégrouper les tâches spécifiques traditionnellement effectuées par les employés et de les revendre », a expliqué Sarah Tavel, Commanditée chez Benchmark.

Au début de l’année, 11x a lancé « Alice », une représentante du développement des ventes alimentée par l’IA. Alice a connu un succès considérable en aidant les entreprises à se développer en pilote automatique grâce à l’automatisation de la prospection, de l’engagement multicanal et de la personnalisation à grande échelle. Le lancement récent de « Jordan », un téléconseiller assisté par l’IA qui se concentre sur la qualification des prospects entrants, a déjà suscité l’intérêt des entreprises qui souhaitent rationaliser leurs processus « speed to lead ».

Impact de l’investissement et plans de croissance

Le financement de la série A permettra à 11x d’accélérer le développement de ses produits, d’agrandir son équipe et de renforcer sa présence sur le marché mondial, en particulier sur le marché américain, où l’entreprise a récemment transféré son siège. L’équipe continue de se développer dans ce pays, attirant des personnes clés issues de grandes entreprises technologiques, comme le Directeur technique Prabhav Jain (ancien responsable de l’ingénierie des services financiers chez Brex).

« Dans deux ans, nous pensons que les travailleurs numériques feront partie intégrante du mode de fonctionnement des entreprises du monde entier », a affirmé Hasan Sukkar.

À propos de 11x

11x est une startup d’IA fondée en 2022 par Hasan Sukkar. La société est spécialisée dans le développement de travailleurs numériques autonomes chargés d’automatiser les flux de travail liés au Go-to-Market (GTM), permettant ainsi aux organisations d’accroître leur efficacité et de réduire leurs coûts. 11x se concentre sur l’automatisation des rôles dans les équipes GTM telles que les ventes, le marketing et les opérations relatives aux recettes.

