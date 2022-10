132ème Foire de Canton : des machines et du matériel pour soutenir le développement de l’infrastructure

GUANGZHOU, Chine, 22 octobre 2022 /PRNewswire/ — La 132ème Foire d’importation et d’exportation de Chine, aussi connue sous le nom de Foire de Canton, met en valeur une vaste gamme de machines, de matériel et d’outils provenant de grandes entreprises chinoises dans son exposition virtuelle qui a débuté le 15 octobre. Cette exposition a rassemblé environ 500 entreprises de mécanique de haute qualité et a exposé plus de 17 000 machines à grande échelle, offrant davantage de choix aux acheteurs de projets d’infrastructure dans le monde entier.

« En tant que plateforme commerciale internationale majeure, la Foire de Canton vise à promouvoir la coopération commerciale entre la Chine et le reste du monde et à soutenir le développement accéléré des infrastructures à travers une exposition complète de produits et de solutions, » a expliqué Liu Quandong, directeur adjoint du bureau des affaires étrangères de la Foire de Canton.

KITSEN Technologies Co., Ltd. est un fabricant de coffrages de construction intelligents à faible teneur en carbone avec de multiples certifications internationales, 4 brevets d’invention en Chine, 52 brevets de modèles d’utilité et plus de 100 brevets de conception. Ses produits de coffrage de construction 1+N offrent une variété de solutions pour la construction écologique et à faible teneur en carbone pour les sous-sols, tunnels, immeubles, gratte-ciels, routes, ponts, ports, navires et avions.

Fujian Qunfeng Machinery Co., Ltd. met en avant ses machines à blocs intelligentes de la série « Supersonic », un produit avancé doté d’une plateforme de commande mobile à distance qui peut réaliser une production hautement automatisée de produits en béton lorsqu’il est déployé avec une ligne d’assemblage entièrement automatisée. Le « Supersonic », qui utilise une technologie électro-hydraulique intégrée, a une capacité de production et une efficacité plus élevées et une plus grande adaptabilité que les machines à blocs ordinaires.

Le système spécial de vibration et de distribution de cette machine peut répondre aux besoins des utilisateurs pour la production de différents blocs, notamment les pavés perméables de couleur, briques standard, (ordinaires, fendues, ou pour murs porteurs), briques de plantation d’herbe, ainsi que des pierres de trottoir, briques de protection des talus, blocs interlock, blocs hydrauliques, et plus encore.

Positec Technology (Chine) Co., Ltd. présente son marteau rotatif sans balais (22 V, 22 mm) avec une meilleure efficacité et productivité. Le moteur sans balais couplé avec le grand cylindre de 19,5 mm offre des performances régulières et supérieures avec une plage de perçage optimale de 6-10 mm qui peut être appliquée pour différents scénarios.

Le produit est également doté d’un double mécanisme de protection avec la technologie innovante G-TEC. Lorsque des objets très rigides tels que des barres d’armature sont rencontrés pendant le forage, le capteur d’accélération angulaire de la carte électronique de contrôle détecte une déviation à grand angle et l’outil s’arrête immédiatement pour éviter de se tordre. La technologie électronique de déclenchement d’embrayage a un capteur intelligent contrôlé par puce pour un grand courant, contribuant ainsi à plus de sécurité.

Les équipements d’infrastructure se déclinent en de nombreuses modèles car la technologie évolue constamment vers des économies d’énergie à faible émission de carbone, une automatisation intelligente et vers la satisfaction des besoins actuels en matière de construction durable.

Pour des produits et solutions d’infrastructure plus innovants à la Foire de Canton, veuillez vous inscrire sur https://www.cantonfair. org.cn/en-US/register/index? utm_source=rwyx#/foreign-email ou veuillez contacter caiyiyi@cantonfair.org.cn .