Adagio Therapeutics annonce de nouvelles données in vitro mettant en évidence une activité neutralisante large et puissante de l’ADG20 contre tous les variants connus du SARS-CoV-2

WALTHAM, Massachusetts, 19 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Adagio Therapeutics, Inc. (Nasdaq : ADGI), une société biopharmaceutique au stade clinique axée sur la découverte, le développement et la commercialisation de solutions à base d’anticorps pour les maladies infectieuses à potentiel pandémique, a annoncé aujourd’hui de nouvelles données in vitro démontrant l’activité neutralisante conservée de son anticorps monoclonal (mAb), ADG20, contre un panel diversifié de variants du SARS-CoV-2 en circulation, y compris les variants Lambda et Mu récemment apparus. Les résultats montrent notamment que l’ADG20 exerce une puissante activité neutralisante in vitro contre tous les variants du SARS-CoV-2 préoccupants testés, y compris ceux présentant une sensibilité réduite aux produits mAb actuellement disponibles dans le cadre d’une autorisation d’utilisation en urgence (EUA, Emergency Use Authorization) ou à un stade avancé de développement. Ces données seront présentées au cours d’une séance de présentation d’affiches lors de la conférence virtuelle ISIRV-OMS 2021, qui se tiendra du 19 au 21 octobre 2021. En outre, Adagio présentera une nouvelle affiche mettant en évidence les données récemment annoncées de l’essai de phase 1 de l’entreprise portant sur l’ADG20 chez des participants en bonne santé.

« Ces nouvelles données sur les variants mettent en évidence l’efficacité potentielle de l’ADG20 contre la pandémie de COVID-19 en cours, ainsi que contre d’éventuelles épidémies futures causées par d’autres virus similaires au SARS », a déclaré Laura Walker, co-fondatrice et directrice scientifique d’Adagio. « Nous avons délibérément conçu ce mAb pour qu’il ait une activité neutralisante large et puissante, ainsi qu’une demi-vie qui étend sa fenêtre de protection potentielle — des caractéristiques essentielles qui pourraient le distinguer des autres thérapies disponibles dans le cadre d’une EUA ou en cours de développement aujourd’hui. Avec les essais mondiaux de prévention et de traitement de phase 2/3 en cours, nous sommes impatients de poursuivre notre évaluation de l’ADG20 afin d’évaluer le rôle significatif qu’il pourrait jouer dans l’arsenal des options de traitement contre la COVID-19. Administré sous forme d’injection intramusculaire unique dans les essais cliniques, l’ADG20 a été conçu pour offrir une protection allant jusqu’à un an dans le cadre de la prévention et on étudie actuellement sa possible efficacité dans le traitement des patients à haut risque et/ou en tant que complément de vaccin, y compris pour les personnes immunodéprimées. »

En plus de l’essai de phase 1 sur des participants sains, Adagio fait progresser deux essais mondiaux de phase 2/3 en cours avec l’ADG20, un essai de traitement (STAMP) et un essai de prévention (EVADE). La société prévoit de soumettre une demande d’EUA à la Food and Drug Administration des États-Unis pour l’ADG20 au cours du premier trimestre 2022.

Détails de la présentation

Titre de l’affiche : (130) Broad and Potent In Vitro Neutralization of SARS-CoV-2 Variants by ADG20, a Half-Life Extended Monoclonal Antibody in Development for the Prevention and Treatment of COVID-19 (Neutralisation large et puissante in vitro des variants du SARS-CoV-2 par l’ADG20, un anticorps monoclonal à demi-vie prolongée en cours de développement pour la prévention et le traitement du COVID-19)

Titre de l’affiche :(131) Evaluating the Safety, Tolerability, and Pharmacokinetics of ADG20, a Half-Life–Extended Monoclonal Antibody (mAb) in Development for the Prevention and Treatment of COVID-19: a Preliminary Analysis of a Randomized Phase 1 Study (Évaluation de l’innocuité, de la tolérabilité et de la pharmacocinétique de l’ADG20, un anticorps monoclonal (mAb) à demi-vie prolongée en cours de développement pour la prévention et le traitement de la COVID-19 : une analyse préliminaire d’une étude randomisée de phase 1)

À propos de l’ADG20

L’ADG20, un anticorps monoclonal ciblant la protéine spike du SARS-CoV-2 et des coronavirus connexes, est en cours de développement aux fins de la prévention et du traitement de la COVID-19, la maladie provoquée par le SARS-CoV-2. L’ADG20 a été conçu et élaboré en vue d’offrir de puissantes et vastes capacités de neutralisation du SARS-CoV-2 et des autres sarbecovirus du clade 1 permettant de cibler un épitope bien conservé dans le domaine de fixation du récepteur. L’ADG20 exerce une puissante activité neutralisante in vivo contre la souche originale du SARS-CoV-2 et tous ses variants préoccupants connus. L’ADG20 pourrait avoir un impact sur la réplication virale et la maladie subséquente grâce à de multiples mécanismes d’action, notamment le blocage direct de l’entrée virale dans la cellule hôte (neutralisation) et l’élimination des cellules hôtes infectées par l’activité effectrice immunitaire innée médiée par Fc. L’ADG20 est administré par une seule injection intramusculaire et a été conçu pour avoir une longue demi-vie, dans le but de fournir une protection à la fois rapide et durable. Adagio fait progresser l’ADG20 grâce à de multiples essais cliniques à l’échelle mondiale.

À propos d’Adagio Therapeutics

Adagio (Nasdaq : ADGI) est une société biopharmaceutique au stade clinique axée sur la découverte, le développement et la commercialisation de solutions à base d’anticorps pour les maladies infectieuses présentant un potentiel pandémique. Le portefeuille d’anticorps de la société a été optimisé grâce aux capacités de pointe d’Adimab en matière d’ingénierie d’anticorps et est conçu pour fournir aux patients et aux cliniciens une combinaison inégalée de puissance, d’ampleur, de protection durable (grâce à l’extension de la demi-vie), de faisabilité de fabrication et de prix abordable. Le portefeuille d’anticorps anti-SARS-CoV-2 d’Adagio comprend plusieurs anticorps fortement neutralisants non concurrents dotés d’épitopes de liaison distincts, dirigés par l’ADG20. Adagio a conclu avec des sous-traitants tiers un contrat portant sur des capacités de fabrication pour la production de l’ADG20 afin de soutenir l’achèvement des essais cliniques et le lancement commercial initial, garantissant ainsi une large accessibilité aux populations du monde entier. Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.adagiotx.com .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform (Réforme sur la résolution des litiges portant sur des titres privés) de 1995. Des mots tels que « anticipe », « croit », « s’attend à », « l’intention », « des projets » et « à l’avenir » ou des expressions similaires sont destinés à identifier des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comprennent des énoncés concernant, entre autres, le calendrier, les progrès et les résultats de nos études précliniques et essais cliniques sur l’ADG20, y compris le calendrier de notre demande d’EUA prévue, le lancement et l’achèvement d’études ou d’essais et de travaux préparatoires connexes, la période durant laquelle les résultats des essais seront disponibles et nos programmes de recherche et développement ; notre capacité à obtenir et conserver des approbations réglementaires pour nos produits candidats ; notre capacité à identifier les patients atteints des maladies traitées par nos produits candidats et à recruter ces patients dans nos essais cliniques ; nos capacités et notre stratégie de fabrication ; et notre capacité à commercialiser avec succès nos produits candidats. Nous pourrions ne pas réellement atteindre les plans, intentions ou attentes divulgués dans nos énoncés prospectifs et vous ne devez pas vous fier indûment à nos énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent sensiblement des résultats décrits ou sous-entendus par les énoncés prospectifs, y compris, sans s’y limiter, les risques décrits sous la rubrique « Risk Factors » (Facteurs de risque) dans le rapport trimestriel d’Adagio sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 30 juin 2021 et dans les futurs rapports qu’Adagio déposera auprès de la SEC. De tels risques peuvent être amplifiés par les impacts de la pandémie de COVID-19. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont formulés à cette date, et Adagio décline toute obligation de mettre à jour ces informations sauf si la loi en vigueur l’exige.

