Adalvo obtient la première approbation générique de l’UE pour son stylo prérempli de liraglutide

SAN ĠWANN, Malte, 17 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Adalvo annonce l’approbation par procédure décentralisée de son stylo prérempli de liraglutide, soit la toute première approbation générique dans l’UE.

En tant que version bio-équivalente du stylo prérempli Victoza®, indiqué pour le traitement du diabète de type 2, ce médicament peptidique a affiché des ventes mondiales supérieures à 4,8 milliards de dollars en 2023, comme le signale IQVIA.

Le développement réussi du liraglutide met en évidence la capacité d’Adalvo à proposer une gamme diversifiée et complète de traitements pour le diabète, intégrant à la fois des peptides complexes injectables et des traitements oraux à petites molécules.

L’engagement d’Adalvo à fournir un accès à des produits différenciés de haute qualité tout en en maîtrisant les enjeux de fabrication renforce sa position de leader reconnu au sein de l’industrie pharmaceutique.

Cliquez ici pour consulter la gamme de traitements pour le diabète conçue par Adalvo

Chez Adalvo, la notion de demi-mesure n’existe pas. À ce titre, les résultats sont toujours au rendez-vous. La mission de la Société est d’être plus rapide et plus performante que ses concurrents, à l’appui d’une équipe motivée au service de sa vision.

Adalvo s’engage à maintenir les normes d’excellence les plus strictes dans toutes ses activités et entend continuer à proposer des solutions de soins de santé novatrices qui apportent des changements positifs dans la vie des patients du monde entier.

À propos d’Adalvo

Adalvo est une entreprise pharmaceutique d’envergure mondiale et figure parmi les principales entreprises pharmaceutiques B2B d’Europe. Ses partenariats commerciaux sont actifs dans plus de 130 pays, à l’appui de plus de 140 partenaires commerciaux à l’échelle planétaire. L’objectif déclaré de l’entreprise vise l’amélioration de la vie des patients du monde entier au moyen d’un réseau de collaboration intelligent et d’un engagement à fournir des produits et services différenciés de la plus haute qualité à ses partenaires.

Adalvo est fière de sa capacité à accompagner ses partenaires dans la réalisation de leurs objectifs, qu’il s’agisse de relever leur chiffre d’affaires ou de conquérir de nouveaux marchés. Animée par un puissant désir d’apporter des résultats concrets à ses partenaires, Adalvo s’efforce sans relâche d’atteindre l’excellence dans toutes ses activités.

Grâce à sa culture axée sur les objectifs, l’entreprise s’engage à améliorer la vie des patients du monde entier. Son équipe de direction dynamique apporte une expérience et un savoir-faire industriels considérables ayant contribué à faire de l’entreprise un partenaire mondial fiable dans le secteur.

Contacts : Gabrielle Cassar, gabrielle.cassar@adalvo.com

Une photo annexée à ce communiqué est disponible sur https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e1e895aa-f689-4215-a1f8-25285851af9d

GlobeNewswire Distribution ID 1000966644