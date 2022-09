Adrian Ridge nommé vice-président exécutif des opérations et de la fabrication pour le groupe Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases

TEMECULA, Californie, 17 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Le groupe Clean Energy & Industrial Gases (le « Groupe ») de Nikkiso Cryogenic Industries, qui fait partie du groupe de sociétés Nikkiso Co., Ltd (Japon), est heureux d’annoncer qu’Adrian Ridge a été nommé vice-président exécutif des opérations et de la fabrication.

Adrian est un cadre international expérimenté possédant 30 ans d’expérience chez Atlas Copco à divers postes de direction, allant de la gestion des services à la gestion du marketing produits, en passant par la direction générale et en tant que président mondial des divisions des équipements de services et de premier ordre. Il est ingénieur mécanique titulaire d’un MBA en affaires internationales.

Ayant eu une responsabilité mondiale pendant plus de 20 ans en étant basé au Royaume-Uni, en Irlande, au Japon, en Espagne et en Belgique, il permet de mieux appréhender les défis auxquels le groupe sera confronté avec le développement de sa présence internationale. À ce poste, Adrian sera en charge des opérations mondiales, dirigeant les présidents des unités fonctionnelles et les directeurs généraux du groupe afin de développer et de renforcer leur stratégie de fabrication mondiale et leur système de gestion de l’excellence opérationnelle. Il se concentrera également sur l’expérience client, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, l’assurance qualité et le soutien des initiatives mondiales du groupe.

« Adrian est passionné par le développement d’opérations qui offrent une “expérience client supérieure” », a déclaré Peter Wagner, PDG de Nikkiso CE&IG. « Il est impatient de se joindre à la mission de CE&IG : “fournir des équipements, des technologies et des services innovants par l’intermédiaire de notre groupe mondial d’entreprises pour aider nos clients à faire la différence !” »

Il sera basé en Belgique et effectuera de nombreux déplacements dans les principaux sites d’exploitation mondiaux du groupe. Avec cette nomination, Nikkiso poursuit son engagement : avoir une présence à la fois locale et mondiale pour ses clients.

À PROPOS DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (aujourd’hui membre de Nikkiso Co., Ltd.) et ses entreprises membres fabriquent et entretiennent des équipements de traitement du gaz cryogénique (pompes, turbodétendeurs, échangeurs thermiques, etc.), et des usines de traitement pour les gaz industriels, la liquéfaction du gaz naturel (GNL), la liquéfaction de l’hydrogène (LH2) et le cycle organique de Rankine pour la récupération de la chaleur perdue. Fondée il y a plus de 50 ans, Cryogenic Industries est la société-mère d’ACD, de Nikkiso Cryo, de Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, de Cosmodyne et de Cryoquip, et d’un groupe administré en commun comptant une vingtaine d’entités opérationnelles.

Pour tout complément d’information, veuillez consulter les sites www.nikkisoCEIG.com et w ww.nikkiso.com .