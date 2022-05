Advance Local est un nouveau client de Sophi.io

TORONTO, 19 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Advance Local, l’un des plus grands groupes de médias aux États-Unis exploitant 10 organisations d’information et d’actualités de premier plan et touchant 55 millions de personnes chaque mois, a quadruplé son objectif d’abonnement en utilisant Sophi Content Paywall Engine. Face aux pressions publicitaires exacerbées par le coronavirus, Advance Local a augmenté de 45 % les conversions d’abonnement grâce à Sophi.io , une plateforme d’automatisation, d’optimisation et de prédiction basée sur l’IA développée par The Globe and Mail. Son succès avec Sophi lui a également valu une place de finaliste aux Digiday Media Awards, annoncés cette semaine.

Neil Katz, directeur de la clientèle chez Advance Local, a déclaré : « Nous souhaitions voir jusqu’où Sophi pouvait nous conduire, c’est pourquoi nous avons testé Sophi Content Paywall sur l’un de nos plus grands sites. Les résultats ont été significatifs. Nous espérions une hausse de 10 % du taux de conversion et Sophi a multiplié par quatre ce résultat. Nous poursuivons le déploiement des solutions Sophi sur un plus grand nombre de nos sites en ce moment même. »

Advance a commencé à utiliser Sophi Content Paywall Engine sur l’un de ses plus grands sites, cleveland.com, pour obtenir de meilleures informations sur la valeur de son contenu et alimenter sa nouvelle activité d’abonnement. La technologie utilise le traitement avancé du language naturel (NPL) pour analyser chaque élément de contenu et sélectionner les articles à placer derrière un péage de lecture numérique. Il ne sélectionne que les articles pour lesquels les opportunités de revenus d’abonnement dépassent les revenus publicitaires perdus.

Au cours d’une expérience où Advance pouvait voir comment Sophi fonctionnait aux côtés de son péage de lecture numérique existant, Sophi a présenté environ la même quantité de péage de lecture numérique et a généré une hausse de 45 % du taux de conversion total, tout en découvrant également des poches de contenu dont les éditeurs n’avaient pas prévu qu’elles généreraient des abonnements.

John Hassell, vice-président principal et directeur éditorial chez Advance Local, a commenté : « Nous souhaitions voir si le péage de lecture numérique de contenu de Sophi pourrait augmenter l’acquisition d’abonnés de 10 % ; il a littéralement fait exploser cet objectif. Nous sommes satisfaits de la plateforme et de la manière dont elle nous révèle à quel point notre contenu éditorial est précieux pour notre public. »

Advance Local est également finaliste des Digiday Media Awards , dans la catégorie Meilleur abonnement ou Meilleur produit d’adhésion, pour son travail utilisant Sophi Content Paywall Engine.

« Advance Local est une organisation incroyablement innovante que nous avons vue repousser les limites et nous sommes très heureux de travailler avec elle », a ajouté Mike O’Neill, co-fondateur et PDG de Sophi.io. « Nous voyons qu’une grande valeur provient du péage de lecture numérique de contenu que la société a mis en œuvre et nous sommes ravis d’introduire une autre technologie de pointe dans cette marque très forte. »

Advance Local ( www.advancelocal.com ) est l’un des plus grands groupes de médias aux États-Unis. La société exploite 10 organisations d’informations et d’actualités de premier plan et touche 55 millions de personnes chaque mois sur plusieurs plateformes grâce à son journalisme de haute qualité. Elle se consacre à un journalisme local inégalé qui améliore la vie de millions de personnes.

Sophi.io ( https://www.sophi.io ) a été développée par The Globe et Mail pour aider les éditeurs de contenu à prendre des décisions stratégiques et tactiques importantes. Il s’agit d’une suite de solutions d’automatisation, d’optimisation et de prévision basées sur l’IA et l’AM qui comprend Sophi Site Automation, Sophi for Paywall et Sophi for First Party Data. Sophi permet également la mise en page automatisée en un clic de l’édition imprimée sans modèle. Sophi vise à améliorer les mesures qui comptent le plus pour votre entreprise, telles que la rétention et l’acquisition d’abonnés, l’engagement, la récence, la fréquence et le volume.

