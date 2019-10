Africa Link Union (ALU) propose des services d’information à d’autres médias africains

CASABLANCA, Maroc, 24 octobre 2019 /PRNewswire/ — Le 21 octobre, CCTV Video News Agency (CCTV+) a signé des accords avec trois autres médias africains en vue de leur fournir des services d’information dans le cadre d’Africa Link Union (ALU). Aujourd’hui, 29 médias grand public de 26 pays africains a rejoint cette union.

Une cérémonie de signature pour Today Africa, un programme de bouquets d’informations sur mesure concernant le monde et la Chine produit par CCTV+, a eu lieu le même jour, ajoutant ainsi cinq autres radiodiffuseurs du programme.

La cérémonie s’est tenue pendant la 4e réunion du conseil d’Africa Link Union (ALU) à Casablanca (Maroc), coanimée par CCTV+ et 2M TV, la première chaîne de télévision publique au Maroc. Des représentants et des experts des médias de 15 médias africains et chinois ont participé à cette réunion.

« C’est la première fois que la réunion du conseil d’ALU a eu lieu en Afrique depuis sa création en 2016 », explique Gao Wei, directeur général et rédacteur en chef de CCTV+. « Cette année, nos membres d’ALU ont déployé d’importants efforts en faveur d’un partage des nouvelles, de formations sur mesure et d’échanges de programmes d’information en vue de renforcer l’alliance », ajoute Gao. Il a également remercié 2M TV pour avoir fourni une assistance pour l’événement.

En tant que co-organisateur, Cheikh Salim, directeur général de 2M TV, a enjoint les membres d’ALU de tirer pleinement parti de cette opportunité et d’œuvrer afin de renforcer le mécanisme de coopération d’ALU et de promouvoir le progrès commun pour les membres de l’alliance.

Se fondant sur l’ALU, CCTV+ est devenue une important source de nouvelles pour les médias africains l’année dernière. L’année dernière, CCTV+ a diffusé plus de 20 000 nouvelles sur la Chine et le reste du monde, avec des scripts en anglais, en arabe et en français. Et les membres ont transmis plus de 2 000 articles d’information sur l’Afrique via le mécanisme d’ALU.

CCTV+ est la première et plus grande agence d’information vidéo en Chine. Elle propose des produits et des services d’information aux médias professionnels dans le monde via son système de distribution mondiale en ligne (www.cctvplus.com) et travaille en coopération avec de grands distributeurs mondiaux de nouvelles professionnelles.

ALU a été lancé par CCTV+ et des médias dans toute l’Afrique en juin 2016 dans le but de promouvoir la coopération et les échanges dans les médias entre la Chine et l’Afrique et de renforcer la communication mondiale des informations sur l’Afrique.

