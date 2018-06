African Football Corp. annonce une alliance stratégique avec la Fédération de football de la Guinée-Bissau

BISSAU, Guinée-Bissau, 8 juin 2018 /PRNewswire/ — La société américaine, African Football Corp. (AFC), a annoncé une nouvelle alliance stratégique avec la fédération nationale de football de la Guinée-Bissau, en Afrique de l’Ouest, qui veut promouvoir de nouvelles opportunités dans les secteurs public et privé du pays. Cet accord est historique, puisque ce sera la première fois qu’une fédération africaine et membre de la FIFA externalise ses activités à une société américaine spécialisée dans la promotion et le développement commercial de sélections sportives. Le partenariat vise à propulser l’équipe nationale de la 104e place qu’elle occupe actuellement au classement de la FIFA vers le top 50 sur une période de quatre ans.

L’accord entre African Football Corp. et le gouvernement de la Guinée-Bissau durera 10 ans, ce qui donne à la société suffisamment de temps pour façonner et développer la nouvelle sélection du pays. Le partenariat fournira à la fédération de la Guinée-Bissau les fonds privés nécessaires pour gérer et améliorer le classement mondial actuel de l’équipe.

L’accord a été officialisé par les signatures de Manuel Irenio Lopes Nascimento, président de la Fédération de football de la Guinée-Bissau, et Oscar A. Faria, PDG d’African Football Corp.

« La signature de l’accord représente un grand pas en avant pour le football en Guinée-Bissau, mais aussi pour toute la région de l’Afrique », a déclaré M. Lopes Nascimento. « Cette alliance sert de tremplin aux générations futures pour cultiver le talent qui existe dans le pays en entraînant les athlètes sur les plans local et régional, tout en générant de nouvelles opportunités de développement pour les enfants de tous âges et en renforçant les capacités des jeunes footballeurs africains. »

African Football Corp. jouera un rôle global dans la gestion de l’équipe, en agissant à titre d’agent commercial de la fédération, promoteur d’activités et représentant des joueurs de l’équipe nationale. En supervisant le fonctionnement de l’équipe, elle aidera les sportifs à obtenir les meilleurs contrats avec les meilleures équipes d’Europe, des Amériques et de l’Asie.

« Nous sommes très satisfaits de cette alliance stratégique entre les secteurs public et privé en Guinée-Bissau. Nous sommes convaincus de la capacité du pays à fournir des talents de classe mondiale aux ligues de football du monde entier, tout en catapultant l’Afrique comme une puissance de football. Je suis persuadé que celui-ci sera le premier d’une série d’accords et j’ai hâte de compter sur les autres fédérations africaines qui se joindront à nous dans ce parcours. », a déclaré Oscar Faria, PDG d’African Football Corp.

Alors que les fans du ballon rond du monde entier se préparent pour la Coupe du Monde 2018 en Russie, qui débutera le 14 juin 2018, African Football Corp. commencera à travailler avec les talents locaux évoluant en Guinée-Bissau pour éventuellement les préparer à l’édition de 2022.

À propos d’African Football Corp.

African Football Corp. est une société américaine dirigée par une équipe multidisciplinaire dont les membres sont issus de tous les milieux et ont deux choses en commun : une expérience commerciale et une passion pour le football.

