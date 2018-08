Agrandir le cercle en Côte d’Ivoire

Les participantes au programme SEPHIS d’émancipation des femmes en passe de devenir des tutrices

JOHANNESBURG, 23 août 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Fondée par Sefora Kodjo Kouassi, l’organisation SEPHIS offre des compétences essentielles et une formation à l’entrepreneuriat pour les femmes âgées de 18 à 35 ans vivant en Côte d’Ivoire. En 2018, Kouassi a été reconnue par les Dirigeants de la Fondation Obama : Le programme Afrique pour son travail et son engagement pour l’élévation des femmes.

« La Tournée pour l’Émancipation des Femmes est un programme national créé par la SEPHIS pour les femmes vivant en Côte d’Ivoire. « Ces femmes bénéficient d’une formation théorique et pratique sur des sujets comme la promotion et la protection du genre, l’entrepreneuriat, le leadership, la responsabilité sociale, et la lutte contre le VIH/sida. Au terme de cette tournée, nous avions formé plus de 1900 jeunes femmes et cette expérience fut pour elles l’occasion d’élargir leur éventail de compétences, de gagner en confiance et de développer un plan concret pour leur avenir individuel », ajoute Kouassi.

Elle est également à l’origine de l’African Women of the Future Fellowship (AWF), dédié à 24 jeunes dirigeantes. Elles effectuent une formation intensive sur une période de six semaines », explique Kouassi. Après le programme, les participantes sont encouragées à partager leur expérience et à faire profiter leurs communautés de leurs enseignements, mais aussi à former à leur tour les femmes de ces communautés. Dans le cadre de ce programme, chaque participante devient automatiquement une tutrice et a pour tâche de contribuer à l’organisation de la session de formation suivante.

Les participantes ont l’occasion d’effectuer un stage de trois à six mois dans une institution privée, publique ou non gouvernementale basée en Côte d’Ivoire et affiliée au programme SEPHIS. Au terme de la formation, les participantes sont évaluées sur la base de leur niveau d’engagement et sur l’impact de leurs actions.

« Nous faisons venir à ces sessions des femmes dynamiques qui ont réussi, afin qu’elles servent d’exemples pour les participantes », déclare Kouassi. « Elles racontent leurs histoires et expliquent comment elles se sont hissées en haut de l’échelle et comment elles ont surmonté les défis auxquels elles ont été confrontées dans leur vie. »

