Ahli United Bank et Montran Corporation vont proposer une gestion virtuelle des comptes aux entreprises clientes d’Ahli United Bank

Ahli United Bank va améliorer ses propositions de valeur pour ses différents segments de clientèle d’entreprise au Moyen-Orient et en Afrique du Nord grâce aux solutions de nouvelle génération de Montran

AMSTERDAM, 13 octobre 2022 /PRNewswire/ — Ahli United Bank, un fournisseur de services financiers pan-régional de premier plan, a annoncé aujourd’hui qu’il a choisi les solutions de gestion de compte virtuel de Montran Corporation pour fournir des opérations centralisées de trésorerie et de gestion des liquidités à ses divers segments de clientèle d’entreprise. Les deux sociétés ont commémoré cette annonce par une cérémonie de signature à Sibos 2022 à Amsterdam.

L’utilisation de la plateforme de gestion de comptes virtuels multidevises de Montran permettra à Ahli United Bank d’aider ses entreprises clientes de la région à simplifier et à gérer plus efficacement leurs transactions en espèces et leurs paiements.

« Nos grandes entreprises clientes ont généralement une structure de compte complexe qui complique la visibilité et la réconciliation unifiées en temps réel », a déclaré Othman Hijazi, directeur général adjoint du groupe, Corporate Banking, Ahli United Bank. « Avec l’aide des solutions de gestion des comptes virtuels de Montran, nous serons mieux équipés pour permettre auxdits clients de simplifier et de rationaliser leurs structures de comptes bancaires, d’obtenir une vue unifiée et un contrôle des positions de liquidité en temps réel, et de générer une plus grande efficacité dans le reporting et la gestion des liquidités globales, ainsi que dans les opérations de trésorerie. »

Alexander Esca, président-directeur général de Montran Corporation, a déclaré : « La polyvalence des solutions de gestion de comptes virtuels multibanques de Montran permet une intégration rapide et rationalisée dans l’infrastructure existante d’Ahli United Bank, avec une intégration rapide des clients dans toute la région MENA. Les solutions de gestion de comptes virtuels de Montran constituent une plateforme moderne permettant à Ahli United Bank d’offrir à ses différents segments de clientèle des capacités sophistiquées de gestion des liquidités. Nous sommes ravis d’annoncer cette relation stratégique, et nous sommes impatients de fournir les solutions d’avenir dont Ahli United Bank a besoin. »

À propos d’Ahli United Bank

Ahli United Bank B.S.C (AUB) est un prestataire de services financiers pan-régional de premier plan, constitué à Bahreïn en mai 2000. Il offre une gamme complète de services bancaires de détail, commerciaux, privés et de gestion de patrimoine, conventionnels et conformes à la charia, dans la région MENA et au Royaume-Uni. AUB opère par l’intermédiaire de son siège social au Bahreïn et de ses filiales au Koweït, en Égypte, en Irak et au Royaume-Uni, ainsi que de ses associés à Oman et en Libye, et d’une succursale aux Émirats arabes unis (DIFC). Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.ahliunited.com.kw .

À propos de Montran

Fondée en 1979, l’entreprise Montran Corporation fournit des solutions et des services de gestion des paiements, de la trésorerie et des liquidités à un grand nombre d’institutions financières et d’entreprises parmi les plus importantes au monde, leur permettant ainsi de garder une longueur d’avance dans un environnement financier de plus en plus difficile. Avec des installations et des opérations stratégiques dans plus de 80 pays, Montran Corporation est un leader mondial dans le domaine des technologies financières. Pour de plus amples informations sur les produits et services de Montran Corporation, veuillez consulter le site www.montran.com .