Alibaba organise un atelier sur la promotion d’une économie numérique pour des représentants du gouvernement rwandais

– 12 délégués du gouvernement du Rwanda ont participé à un atelier de quatre jours au siège d’Alibaba à Hangzhou, en Chine, pour tout apprendre sur la technologie financière, la logistique, le commerce électronique et les technologies de mégadonnées

HANGZHOU, Chine, 14 janvier 2019 /PRNewswire/ — Des délégués du gouvernement du Rwanda ont complété cette semaine le premier atelier sur la nouvelle économie au siège de l’Alibaba Group à Hangzhou. Dans le cadre de cet atelier de quatre jours, douze dirigeants gouvernementaux représentant des entreprises diverses ont rencontré des membres de l’exécutif d’Alibaba pour découvrir l’impact transformateur et la promesse d’une nouvelle économie numérique et apprendre comment stimuler la croissance économique en stimulant les secteurs de la finance numérique, de la logistique, du commerce électronique et des mégadonnées.

Le programme de l’atelier sur la nouvelle économie a pour but de permettre aux participants d’utiliser leurs connaissances pour continuer à soutenir le développement de l’économie numérique au Rwanda. Parmi les participants figuraient le PDG du Conseil de développement des exportations agricoles nationales (NAEB) du Rwanda, l’Ambassadeur du Rwanda en Chine et des représentants du ministère du Commerce et de l’Industrie (MINICOM), du Conseil de l’enseignement supérieur (HEC), de l’Autorité de réglementation des services publics du Rwanda (RURA), de la Rwanda Information Society Authority (RISA), du Conseil de développement du Rwanda (RDB), du Rwanda Energy Group (REG), et du ministère des TIC et de l’innovation (MINICT).

L’atelier fait suite au lancement de la première plateforme eWTP (electronic world trade platform) africaine au Rwanda auquel ont assisté le président Kagame et le président exécutif de l’Alibaba Group, Jack Ma, en octobre dernier. En vertu de l’accord eWTP, le gouvernement du Rwanda et Alibaba se sont engagés à collaborer afin de renforcer le développement économique du pays en promouvant l’innovation politique et en renforçant les capacités pour stimuler la croissance de l’économie numérique du Rwanda.

« Chez Alibaba, nous avons constaté l’impact transformateur que l’économie numérique peut exercer dans le développement d’une société inclusive. Cet atelier sur la nouvelle économie a pour but, non seulement d’aider les décideurs politiques du Rwanda à renforcer les capacités, mais aussi de les inspirer à devenir des porte-paroles pour la transformation numérique du Rwanda et pour les entreprises de technologie du pays », a déclaré Angel Zhao, président du Globalization Leadership Group d’Alibaba.

« L’écosystème Alibaba a permis à des millions de personnes de participer à l’économie mondiale et d’améliorer leur mode de vie en utilisant la technologie », a ajouté George William Kayonga, président-directeur général du Conseil de développement des exportations agricoles nationales (NAEB). « Je vois une excellente occasion pour le Rwanda de bâtir également une économie numérique qui nous permettra d’escalader rapidement la courbe d’apprentissage en nous inspirant de l’expérience Alibaba. »

La formation sur la nouvelle économie de cette semaine est le tout dernier exemple de l’engagement continu d’Alibaba à appuyer le développement économique du Rwanda :

En octobre 2018, la première plateforme eWTP (electronic world trade platform) africaine a été lancée au Rwanda. Dans le cadre de ce partenariat, le Rwanda et Alibaba collaborent pour faciliter l’exportation des produits du Rwanda aux consommateurs chinois et faciliter le tourisme sortant de Chine au Rwanda.

En août 2018, cinquante chargés de cours des meilleures universités du Rwanda ont participé au premier programme Global E-commerce Talent (GET) organisé en partenariat avec le Conseil de l’enseignement supérieur du ministère de l’Éducation et le Conseil de développement du Rwanda. GET est un cours de cinq jours dont l’objectif est de renforcer les compétences des professeurs d’université du Rwanda et d’approfondir leur compréhension de l’industrie du commerce électronique pour qu’ils puissent former de futurs entrepreneurs.

organisé en partenariat avec le Conseil de l’enseignement supérieur du ministère de l’Éducation et le Conseil de développement du Rwanda. GET est un cours de cinq jours dont l’objectif est de renforcer les compétences des professeurs d’université du Rwanda et d’approfondir leur compréhension de l’industrie du commerce électronique pour qu’ils puissent former de futurs entrepreneurs. En partenariat avec la CNUCED, l’Alibaba Business School forme 1000 entrepreneurs de marchés émergents pendant cinq ans. Deux cents de ces entrepreneurs viennent d’Afrique. Cinq entrepreneurs du Rwanda sont d’ores et déjà diplômés du programme eFounders Fellowship.

Dans le cadre de la collaboration eWTP, l’Alibaba Business School hébergera le premier programme de formation Alibaba Netpreneur du 2 au 13 mars 2019 pour environ 40 entrepreneurs contribuant à la transformation numérique qui exercent actuellement leurs activités sur le marché du Rwanda, ou qui sont en train de se lancer sur le marché du Rwanda. Les personnes désireuses d’y participer sont invitées à visiter cette page pour obtenir un complément d’information et faire une demande. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 20 janvier 2019.

Pour obtenir des photos, des vidéos et un complément d’information sur les initiatives actuelles d’Alibaba en Afrique, visitez notre site d’actualités d’entreprise :

À propos de l’Alibaba Group

L’Alibaba Group a pour mission de faciliter les affaires partout dans le monde et la société compte réaliser une croissance durable pendant 102 ans. La société a enregistré un chiffre d’affaires de 39,9 milliards USD pour l’exercice clos le 31 mars 2018. Pour plus en savoir plus, visitez le site d’actualités d’entreprise d’Alibaba Alizila.com .