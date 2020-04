Alight annonce IN OUR HANDS, une campagne mondiale visant à créer l’unité et partager des messages sur COVID-19

L’organisation à but non lucratif collabore avec IDEO.org pour développer un mouvement social positif en faveur des réfugiés et des communautés marginalisées

NAIROBI, Kenya, 13 avril 2020 /PRNewswire/ — Alight, (anciennement l’American Refugee Committee), est fière d’annoncer le lancement mondial de la campagne IN OUR HANDS (Entre nos mains). Développée conjointement avec IDEO.org, un studio de design à but non lucratif de premier plan, la campagne vise à unir les gens dans une période de distanciation sociale tout en partageant de petits messages positifs dérivés des directives de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme moyen de simplifier et de fournir des messages réconfortants avec efficacité. Alight unit ses efforts à des influenceurs, des dirigeants communautaires et des partenaires du monde entier pour alerter l’opinion publique et démontrer comment, ensemble, main dans la main, nous pouvons contribuer à ralentir le rythme stupéfiant auquel COVID-19 continue de se propager.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec les réfugiés dans des camps et des peuplements où des systèmes ne sont pas en place pour les protéger contre le coronavirus et qui n’ont pas nécessairement reçu beaucoup d’informations sur le virus », déclare Bernad Ochieng Ojwang, représentant d’Alight pour l’Afrique de l’Est. « Donc, en travaillant pour préparer les communautés de réfugiés et de personnes déplacées que nous servons tous les jours pour COVID-19, nous savions que nous voulions également créer une campagne qui pourrait à la fois atteindre d’autres communautés éloignées et marginalisées avec des informations et unir la communauté internationale contre cette pandémie mondiale. »

«Les concepteurs cherchent à appliquer leur créativité et leur artisanat aux initiatives liés à COVID-19 à un moment où leurs compétences sont les plus nécessaires. Nous sommes optimistes que ces messages peuvent vraiment changer les comportements et empêcher la propagation du COVID-19 dans les communautés vulnérables d’Afrique de l’Est et ailleurs dans le monde », a ajouté Jocelyn Wyatt, PDG d’IDEO.org.

La campagne est centrée sur des influenceurs qui s’unissent pour exprimer leur affection et leur solidarité avec tous ceux qui jouent leur rôle pour stopper la propagation du COVID-19 en utilisant #InOurHands. Ils écrivent des messages d’amour et de solidarité sur la paume de leurs mains, les partagent et encouragent les autres à faire de même, dans l’espoir d’envoyer de l’amour à plus de 28,7 millions de personnes dans le monde.

Des influenceurs du monde entier participent et postent déjà sur leurs réseaux sociaux, notamment le musicien international K’naan, ainsi que Natalia Tewa, Millard Ayo, Idris Sultan, Harmonize TZ, Benjamin Fernandes, George Kagwe, Aar Maanta et Ayaan Mohallim.

Pour en savoir plus sur la campagne IN OUR HANDS, veuillez visiter @ we.are.alight sur Instagram ou @WeAreAlight sur Facebook, et, pour montrer votre soutien, veuillez visiter www.wearealight.org/ covid19response.

À PROPOS D’ALIGHT

Établie en 1978 par son fondateur Neal Ball, l’organisation Alight, anciennement connue sous le nom d’American Refugee Committee, fournit des soins de santé, de l’eau potable, un abri, une protection et des opportunités économiques chaque année à plus de 3,5 millions de personnes dans 17 pays. Alight croit en la créativité, au potentiel et à l’ingéniosité incroyables des personnes déplacées et oeuvre pour mettre en lumière leur humanité, l’incroyable quantité de bonnes choses qui se passent déjà, et les possibilités d’en faire plus. L’organisation existe pour voir et aider chaque personne à apporter des changements significatifs dans le monde – des communautés déplacées et marginalisées en Afrique, en Asie et sur le continent américain à… n’importe qui, n’importe où. Apprenez-en plus sur Alight à l’adresse www.wearealight.org .