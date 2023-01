Fournir des solutions de radiologie et de gynéco-obstétrique améliorées, dotées de fonctions de diagnostic quantitatif de la stéatose hépatique et de la cirrhose du foie, ainsi que de meilleures performances d’image 3D

Dévoiler une nouvelle gamme X-CUBE

SÉOUL, Corée du Sud et DUBAI, UAE, 18 janvier 2023 /PRNewswire/ — Alpinion Medical Systems Co., Ltd. participera à l’Arab Health 2023, la plus grande exposition de dispositifs médicaux du Moyen-Orient en janvier 2023, et dévoilera une gamme X-CUBE dotée de la toute dernière plateforme d’imagerie et de fonctions de solution de diagnostic améliorées.

« X-CUBE 90/70 on GPX », un point culminant des technologies innovantes d’Alpinion, est conçu sur la base de la plateforme X+ Architecture composée du beamforming X+ FIT et des transducteurs X+ Crystal Signature, et est incorporé avec X+ Focus, un processus d’imagerie qui réduit le bruit et les artefacts. En conséquence, cet appareil offre des performances de différenciation des tissus délicats avec une résolution, un contraste et une uniformité excellents.

De plus, cet appareil a une fonction améliorée, augmentant la précision du diagnostic pour le personnel de médecine interne et de gynéco-obstétrique. La fonction ATI (Attenuation Imaging, imagerie d’atténuation) pour l’analyse de la stéatose hépatique et la fonction 2D SWE (Shearwave Elastography, élastographie shear wave) qui mesure la rigidité des tissus ainsi que la carte des couleurs peuvent diagnostiquer quantitativement les maladies du foie, du sein et de la thyroïde. En effet, ces fonctions ont été présentées à la Radiological Society of North America (RSNA) qui s’est tenue le mois dernier et ont reçu des critiques favorables.

Notamment, y compris l’expression améliorée de l’image 3D, la fonction « Brilliant Flow » qui montre le flux sanguin en trois dimensions et la fonction X+ MicroView qui exprime le flux sanguin microvasculaire aident le personnel gynéco-obstétrique à comprendre la structure des vaisseaux sanguins et des tissus et à distinguer leurs limites.

Alpinion prévoit de présenter toute la gamme de la série X-CUBE avec la plateforme X+ Architecture, du « X-CUBE 90/70 on GPX », un modèle haut de gamme, au X-CUBE i9, un modèle de type ordinateur portable.

Le X-CUBE 60 est un produit de milieu de gamme de la gamme X-CUBE, basé sur la plateforme de l’architecture X+, qui a prouvé ses performances et sa qualité sur le marché, offrant ainsi des performances d’image améliorées et une facilité d’utilisation.

En outre, le X-CUBE 60 se caractérise par une plateforme d’imagerie haute performance, des panneaux de commande faciles à utiliser, des claviers numériques, diverses fonctions de mesure automatique, X+ Assistant qui prend en charge les flux de travail personnalisés, un système d’assistance à distance en ligne et un design léger et compact pesant 70 kg. En effet, ce produit a été conçu pour maximiser l’efficacité du travail des cliniques.

Le X-CUBE i9, un appareil de diagnostic par ultrasons de type ordinateur portable qui sera commercialisé au cours du premier semestre 2023, est un autre produit innovant d’Alpinion. Notamment, avec sa portabilité et ses puissantes performances d’imagerie, ce produit devrait être largement utilisé non seulement dans les points de prestation de soins et les services de médecine d’urgence, mais aussi dans le diagnostic et le traitement des maladies musculo-squelettiques.

À propos d’ ALPINION MEDICAL SYSTEMS Co., Ltd.

Société représentant la Corée du Sud dans le domaine de la fabrication de pièces et de matériaux, ALPINION MEDICAL SYSTEMS, filiale du groupe ILJIN (015860.KS), est spécialisée dans le développement et la fabrication de systèmes d’échographie médicale. Entrée dans le secteur des ultrasons en 2007, ALPINION s’est hissée au rang d’innovateur majeur dans cette industrie.