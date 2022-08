Anna Mizell nomeada Gerente de Vendas Diretas EPC do Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group

TEMECULA, Califórnia, Aug. 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — O Clean Energy & Industrial Gases Group (“Grupo”) da Nikkiso Cryogenic Industries, parte do grupo de empresas da Nikkiso Co., Ltd (Japão), tem o prazer de anunciar a nomeação de Anna Mizell para Gerente de Vendas Diretas EPC da Unidade de Bombas Criogênicas do Grupo.

Anna é uma experiente profissional de vendas técnicas, com foco nas regiões da Costa do Golfo e Costa Leste. Formada em engenharia mecânica, ela será responsável por apoiar EPCs em todos os Estados Unidos com bombas criogênicas, bem como com outros produtos, serviços e suporte do Grupo. Recentemente, ela foi Gerente de Vendas e Engenheira de Vendas da Sundyne. Ela se reportará diretamente a Ian Guthrie, Gerente de Linha de Negócios da unidade de Bombas Criogênicas do Grupo.

“A Unidade de Bombas está muito entusiasmada com a nomeação de Anna para esta função de gestão estratégica”, disse Daryl Lamy, Presidente e CEO da Unidade de Bombas do Grupo. “Sua longa experiência ajudará a nossa capacidade de oferecer produtos de bomba criogênica, atendimento ao cliente e soluções de valor agregado para nossos clientes de todo o mundo.”

A Unidade de Bombas da Nikkiso Cryogenic, que inclui a Nikkiso ACD e a Nikkiso Cryo, é uma fabricante líder de uma linha diversificada de bombas criogênicas – grandes a pequenas.

Com esta adição, a Nikkiso dá continuidade ao seu compromisso de ser uma presença global e local para seus clientes.

SOBRE A CRYOGENIC INDUSTRIES

A Cryogenic Industries, Inc. (agora parte da Nikkiso Co., Ltd.) fabrica e presta serviços para equipamentos de processamento de gás criogênico projetados (bombas, turboexpansores, trocadores de calor, etc.) e plantas de processamento de Gases Industriais, Liquefação de Gás Natural (GNL), Liquefação de Hidrogênio (LH2) e Ciclo Rankine Orgânico para Recuperação de Calor de Resíduos. Fundada há mais de 50 anos, a Cryogenic Industries é a empresa controladora da ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne e Cryoquip, e de um grupo comumente controlado de aproximadamente 20 entidades operacionais.

Para mais informação visite www.nikkisoCEIG.com e www.nikkiso.com .