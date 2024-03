Apollo510 da Ambiq Oferece Eficiência de Energia 30x Mais Potente Liberar IA de Endpoint

Próxima geração do Apollo combina aceleração vetorial com a inigualável eficiência de energia para viabilizar a maioria das inferências de IA no dispositivo sem NPU dedicada

Destaques do Produto

O Apollo510, baseado no ARM Cortex-M55, oferece eficiência de energia 30x mais potente e desempenho 10x mais rápido em comparação com as gerações anteriores

Capacidade de realizar cargas de trabalho de IA/ML simultaneamente com gráficos complexos, aplicativos de voz de qualidade telco e processamento de voz/sensor sempre ativo

NVM on-chip de 4 MB, SRAM on-chip de 3.75 MB e interfaces de alta largura de banda para memórias off-chip

GPU 2.5D com aceleração de gráficos vetoriais vibrantes, cristalinos e suaves, um aprimoramento de desempenho geral do 3.5x em relação à família Apollo4 Plus

Suporte para monitores de Memória em Pixel (MiP), normalmente encontrados nos produtos de menor consumo de energia

Segurança robusta na plataforma secureSPOT® da Ambiq com tecnologia Arm TrustZone

AUSTIN, Texas, March 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Ambiq, líder em tecnologia de semicondutores com excepcional eficiência energética para dispositivos IoT, está lançando o novo Apollo510, o primeiro membro da família Apollo5 SoC, que está em uma posição única para dar início à era da IA verdadeiramente onipresente, prática e significativa.

O Apollo510 MCU é uma revisão completa de hardware e software que utiliza totalmente a CPU ARM® Cortex®-M55 com ARM Helium para atingir velocidades de processamento de até 250 MHz. O Apollo 510 atinge uma latência até 10x melhor, reduzindo o consumo de energia em cerca de 2x, em comparação com o líder anterior de eficiência energética da Ambiq, o Apollo 4. Essa combinação desejável de desempenho e eficiência permite que nossos clientes implantem modelos sofisticados de fala, visão, saúde e IA industrial em dispositivos alimentados por bateria em todos os lugares, tornando-o o semicondutor mais eficiente do mercado para operar com o Arm Cortex-M55.

“Nós, da Ambiq, impulsionamos nossa plataforma SPOT proprietária para otimizar o consumo de energia em apoio aos nossos clientes, que estão aumentando agressivamente a inteligência e a sofisticação dos seus dispositivos movidos a bateria todos os anos”, disse Scott Hanson, CTO e Fundador da Ambiq. O novo Apollo 510 MCU é, ao mesmo tempo, o produto mais eficiente em termos energéticos e de maior desempenho que já criamos.”

“À medida que as aplicações em saúde, industrial e casa inteligentes continuam a avançar, a necessidade de IA de ponta segura é crucial para os dispositivos da próxima geração”, disse Paul Williamson, Vice-Presidente Sênior e Gerente Geral da Linha de Negócios de IoT da ARM. “A nova família de SoCs da Ambiq, baseada na ARM, proporcionará ganhos significativos de desempenho para a IA no dispositivo, ajudando desenvolvedores e fabricantes de dispositivos a fornecer os recursos necessários para a era da IA.”

Com uma melhoria de energia de mais de 30x, o Apollo 510 é capaz de executar a grande maioria dos cálculos de IA de endpoint atuais, incluindo monitoramento de sensores de baixa potência, comandos de voz sempre ativos, aprimoramento de áudio de qualidade de telecomunicações, e muito mais. Os fabricantes de dispositivos IoT que realizam inferências de IA/ML, como wearables de última geração, dispositivos digitais de saúde, óculos AR/VR, automação de fábrica e dispositivos de monitoramento remoto, podem expandir muito seu orçamento de energia, ao mesmo tempo em que adicionam mais recursos aos seus dispositivos por meio do design otimizado para SPOT do Apollo510.

O Apollo 510 contém tudo o que é necessário para a condução de sistemas inteligentes: computação ultra eficiente, memórias expansivas no chip, interfaces de alta largura de banda para memórias fora do chip e segurança. A tecnologia ARM Helium no Apollo 510 tem capacidade para até 8 MACs por ciclo, bem como operações de ponto flutuante de precisão parcial, total e dupla, tornando-o ideal para cálculos de IA, além de operações gerais de processamento de sinal. O Apollo510 também aprimora sua capacidade de memória em relação à geração anterior com 4 MB de NVM no chip e 3.75 MB de SRAM e TCM no chip, para que os desenvolvedores tenham um desenvolvimento tranquilo e mais flexibilidade de aplicativos. Para modelos de rede neural ou ativos gráficos extragrandes, o Apollo510 possui uma série de interfaces off-chip de alta largura de banda, individualmente com capacidade para taxas de transferência de pico de até 500 MB/s e taxa de transferência sustentada de mais de 300 MB/s.

Com base na plataforma secureSPOT da Ambiq, o Apollo510 integra a tecnologia Arm TrustZone com uma função física não clonável (puf), OTP inviolável e periféricos seguros. Esses aprimoramentos ajudam os designers a estabelecer um ambiente de execução confiável (TEE) para desenvolvimento de aplicativos seguros e robustos, e dimensionamento mais rápido dos seus produtos.

Os fabricantes de dispositivos de endpoint IoT podem esperar uma eficiência de energia incomparável para desenvolvimento de dispositivos mais capazes que processam funções AI/ML melhor do que antes. As aplicações e indústrias direcionadas incluem wearables, saúde digital, agricultura, casas e edifícios inteligentes, manutenção preditiva, automação de fábrica e muito mais.

O Apollo510 MCU está sendo testado com os clientes, com disponibilidade geral no quarto trimestre deste ano. Ele foi nomeado pela comunidade mundial incorporada de 2024 para prêmios incorporados na categoria Hardware.

Encontre-nos na Embedded World Exhibition and Conference, de 9 a 11 de abril de 2024, para uma demonstração ao vivo do produto.

Sobre a Ambiq

A Ambiq tem por missão desenvolver soluções de semicondutores de nível mais baixo de energia para habilitar dispositivos inteligentes em todos os lugares para impulsionar um mundo mais eficiente em termos de energia, sustentável e orientado por dados. A Ambiq ajudou os principais fabricantes em todo o mundo a desenvolver produtos que duram semanas com uma única carga (em vez de dias), ao mesmo tempo em que oferecem um conjunto máximo de recursos em designs industriais compactos. O objetivo da Ambiq é levar a Inteligência Artificial (IA) a áreas nunca alcançadas em dispositivos móveis e portáteis, com o uso de soluções avançadas de sistema em chip (SoC) de energia ultrabaixa da Ambiq. A Ambiq já entregou mais de 230 milhões de unidades. Para mais informação, visite www.ambiq.com.

