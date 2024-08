BASF Catalysts India Private Limited inaugure un nouveau laboratoire RD&A pour les solutions de contrôle d’émissions automobiles

MADRAS, Inde, 04 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — BASF Catalysts India Private Limited (BCIL), une filiale de BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS), a inauguré un nouveau laboratoire de recherche, de développement et d’application (RD&A) sur son site de Mahindra World City, près de Madras dans la région de Tamil Nadu, en Inde. Cet investissement stratégique a pour but le développement de catalyseurs pour le contrôle des émissions automobiles adaptés aux besoins spécifiques du marché automobile indien.

« Ce nouveau laboratoire RD&A permettra de formuler des catalyseurs spécifiques qui répondent avec adresse et flexibilité aux besoins uniques du marché indien », a déclaré Saeed Alerasool, vice-président directeur de la division RD&A d’ECMS. « Grâce à cet investissement, nous sommes bien placés pour aider nos clients à répondre aux changements découlant de la diversification des carburants ainsi qu’aux exigences plus strictes en matière d’émissions à l’échappement. Cela garantit que nous sommes prêts à soutenir les futures technologies automobiles. »

L’inauguration de ce nouveau laboratoire est une étape cruciale qui s’inscrit dans le cadre de l’évolution de l’industrie automobile indienne et de la priorité accordée par le gouvernement indien à la diversification des sources de carburant, avec notamment l’adoption du gaz naturel comprimé (GNC), des biocarburants renouvelables et de l’hydrogène. Cela implique que les fabricants locaux d’équipements d’origine mettent sur le marché des véhicules à carburant modulable capables de fonctionner avec n’importe quel mélange de biocarburant et d’essence. En outre, les exigences plus strictes à venir en matière d’émissions posent de nouveaux défis aux constructeurs automobiles indiens.

« Avec ce nouveau laboratoire sur notre site de Madras, BCIL est en mesure de fournir une assistance de bout en bout à nos clients, depuis l’étape initiale de développement du catalyseur jusqu’à la livraison du produit final », a souligné Sujan Saha, Chef des Affaires pour l’Inde et l’Asie du Sud-Est, division Catalyseurs pour Émissions Automobiles. « Cela renforce également notre capacité locale à répondre aux besoins spécifiques des clients indiens et à les satisfaire plus rapidement. »

Dirk Bremm, président-directeur général d’ECMS (devant à droite) et Saeed Alerasool, vice-président directeur de la division RD&A d’ECMS (devant à gauche), ont inauguré le nouveau laboratoire de RD&A à Madras, en Inde. Ils ont été rejoints par d’autres dirigeants du groupe ECMS, notamment Daniel Wussow, vice-président directeur de la division Catalyseurs pour Émissions Automobiles (au milieu à gauche) et Sujan Saha, Chef des Affaires pour l’Inde et l’Asie du Sud-Est, division Catalyseurs pour Émissions Automobiles (à gauche de Mr. Saeed).

À propos de BASF Catalysts India Private Limited

BASF Catalysts India Private Limited (BCIL), filiale indienne du groupe BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS), est l’un des principaux fournisseurs de catalyseurs pour le marché automobile indien. BCIL, dont les activités ont débuté en 1998, fut l’un des pionniers de l’industrie des émissions automobiles, avec la première usine de fabrication de catalyseurs en Inde. BCIL fabrique et fournit des catalyseurs de contrôle d’émissions pour le marché automobile depuis son site de Mahindra World City, situé au sud de Madras. La recherche et le développement de catalyseurs pour les émissions automobiles s’appuie sur six centres RD&A du groupe ECMS, répartis dans le monde.

À propos de BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions

Exploitant sa grande expertise en tant que leader mondial de la catalyse et des métaux précieux, BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS) est au service de clients dans de nombreux secteurs, notamment l’automobile, l’aérospatiale, la qualité de l’air intérieur, les semi-conducteurs et l’économie de l’hydrogène, et fournit des services en boucle complète grâce à son offre de négoce et de recyclage des métaux précieux. En mettant l’accent sur les solutions circulaires et la durabilité, ECMS s’engage à assister ses clients dans la création d’un monde plus propre et plus durable. Protéger les éléments de la vie est notre objectif et cela nous inspire dans la recherche de solutions toujours nouvelles. Le groupe ECMS est présent dans 16 pays avec plus de 4 500 employés et 21 sites de production.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8cdbcd46-d725-4405-a875-3bfdf55aeabe



